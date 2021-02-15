Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Кабмін позачергово зібрався і розглянув законопроєкт про звільнення Ситника - Шабунін

Понеділок, 15 лютого 2021, 13:36

Керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявляє, що Кабінет міністрів у понеділок розглянув і передасть до Верховної Ради законопроєкт, "яким звільняє чинного директора НАБУ".

Джерело: повідомлення Шабуніна у Facebook, представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан в коментарі УП

Пряма мова Шабуніна: "Відповідну правку (про звільнення Ситника) за усної пропозиції одного з міністрів було додано до законопроєкту, який змінює процедуру обрання нового директора НАБУ.

До речі, запропонована процедура гарантує Зеленському обрання підконтрольного йому Директора. Конкурсна комісії: 3-х членів делегує РНБО, 6 - КМУ (з них 3 міжнародні експерти).

За нашою інформацією, звільнення Ситника — особисте рішення Володимира Зеленського. Таким чином останній відреагував на початок розслідування щодо закупівлі вакцин від COVID-19".

Деталі: Мокан в коментарі УП підтвердив, що Кабмін у понеділок зібрався позачергово і розглянув низку питань, серед яких внесення до Ради урядового законопроєкту "Про Національне антикорупційне бюро України" щодо приведення у відповідність до Конституції України".

За його словами Кабмін підтримав його і "з доопрацюванням" відправить у Раду для реєстрації. З текстом проєкту можна буде ознайомитися пізніше.

Передісторія:

  • 10 лютого стало відомо, що Національне антикорупційне бюро розслідує закупівлю вакцин проти коронавірусу. Йдеться про можливі зловживання при закупівлі китайської вакцини компанії Sinovac Biotech по $17,85 за дозу за допомогою приватної фірми-посередника.
  • Наразі згідно з чинним законодавством, навіть після рішення КСУ немає механізмів відкликання з посади очільника НАБУ. Він може піти з посади лише сам.
  • Заступник керівника Офісу президента України Олег Татаров заявляв, що Артем Ситник "не має морального права очолювати антикорупційне відомство держави і має піти".
  • Президент Володимир Зеленський в листопаді 2020 року запевнив послів G7, що гарантує збереження посади директора Національного антикоупційного бюро Артемом Ситником попри рішення Конституційного суду.

Олександр Шумілін, УП
Теми: Кабінет міністрівЗеленськийНАБУ
powered by lun.ua
Головне сьогодні

оновлено від 11.43Голова ДМС і близько 180 українців застрягли на Занзібарі: зламався літак

"Ексзаступник міністра "ДНР" влаштувався політтехнологом у Києві. Викрили

Підозрювана у вбивстві Шеремета лікарка Кузьменко буде балотуватися в Раду

У ЄС відповіли на слова Лаврова про "розрив відносин, який вже відбувається"

фотоКремль у відповідь на запрошення Маска: "Цікава пропозиція"

Лавров підтвердив: розрив відносин Росії з ЄС "вже відбувається"

Усі новини...
Кабінет міністрів
"Доступна іпотека" під 7%: Кабмін спростив критерії для позичальників
Вітренко сказав, за якої умови піде з Кабміну
Домовилися про наступні кроки — Шмигаль про закінчення місії МВФ
Останні новини
17:14
Резніков: Україна не може відмовитися від Мінських угод, але їх треба змінити
17:13
НАТО планує збільшити фінансування військової діяльності біля кордонів з РФ
17:00
оновлено від 11.43Голова ДМС і близько 180 українців застрягли на Занзібарі: зламався літак
16:49
"Слуги" обговорять збір підписів за відставку Уруського – нардепка
16:48
Малюська розкрив деталі законопроєкту, яким хочуть посунути Ситника
16:34
Зеленський в ОАЕ запросив одного з найбільших портових операторів інвестувати в Україну
16:33
"Ексзаступник міністра "ДНР" влаштувався політтехнологом у Києві. Викрили
16:31
Санкції проти РФ за ув'язнення Навального не будуть готові до Ради ЄС в лютому – ЗМІ
16:25
"Газпром" бронює додаткові потужності для транзиту газу через Україну
16:20
У Москві скасували марш пам’яті Нємцова
Усі новини...