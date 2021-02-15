Кабмін позачергово зібрався і розглянув законопроєкт про звільнення Ситника - Шабунін
Керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявляє, що Кабінет міністрів у понеділок розглянув і передасть до Верховної Ради законопроєкт, "яким звільняє чинного директора НАБУ".
Джерело: повідомлення Шабуніна у Facebook, представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан в коментарі УП
Пряма мова Шабуніна: "Відповідну правку (про звільнення Ситника) за усної пропозиції одного з міністрів було додано до законопроєкту, який змінює процедуру обрання нового директора НАБУ.
До речі, запропонована процедура гарантує Зеленському обрання підконтрольного йому Директора. Конкурсна комісії: 3-х членів делегує РНБО, 6 - КМУ (з них 3 міжнародні експерти).
За нашою інформацією, звільнення Ситника — особисте рішення Володимира Зеленського. Таким чином останній відреагував на початок розслідування щодо закупівлі вакцин від COVID-19".
Деталі: Мокан в коментарі УП підтвердив, що Кабмін у понеділок зібрався позачергово і розглянув низку питань, серед яких внесення до Ради урядового законопроєкту "Про Національне антикорупційне бюро України" щодо приведення у відповідність до Конституції України".
За його словами Кабмін підтримав його і "з доопрацюванням" відправить у Раду для реєстрації. З текстом проєкту можна буде ознайомитися пізніше.
Передісторія:
- 10 лютого стало відомо, що Національне антикорупційне бюро розслідує закупівлю вакцин проти коронавірусу. Йдеться про можливі зловживання при закупівлі китайської вакцини компанії Sinovac Biotech по $17,85 за дозу за допомогою приватної фірми-посередника.
- Наразі згідно з чинним законодавством, навіть після рішення КСУ немає механізмів відкликання з посади очільника НАБУ. Він може піти з посади лише сам.
- Заступник керівника Офісу президента України Олег Татаров заявляв, що Артем Ситник "не має морального права очолювати антикорупційне відомство держави і має піти".
- Президент Володимир Зеленський в листопаді 2020 року запевнив послів G7, що гарантує збереження посади директора Національного антикоупційного бюро Артемом Ситником попри рішення Конституційного суду.