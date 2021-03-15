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Степанов назвал условие для нового локдауна

Понедельник, 15 марта 2021, 23:51

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что если 50-70% всех областей окажутся в "красной" зоне, вся страна пойдет на жесткий карантин.

Источник: Степанов в эфире "Свобода слова" на ICTV

Прямая речь Степанова: "Я думаю, что мы будем двигаться по стратегии адаптивного карантина.  Разумеется, если будет больше 50-70% областей в "красной" зоне, тогда будем говорить о жестком карантине на территории всей страны".

Детали: Он отметил, что среди областей, которые могут попасть в красный уровень эпидопасности - Винницкая, Львовская и Киев.

Напомним: Украина занимает 9 место в мире по количеству новых заражений COVID.

По состоянию на 15 марта в стране зафиксировали почти 1,5 млн заражений от начала пандемии.

Роман Петренко, УП
Темы: Степановкоронавирускарантин


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