Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Разведка ответила на заявления ФСБ о задержании "украинского агента" в Крыму

Вторник, 16 марта 2021, 20:18

Служба внешней разведки Украины назвала пропагандистской акцией заявления ФСБ России о задержании в Крыму якобы "украинского агента".

Источник: Служба внешней разведки

Дословно: "ФСБ создает нужный Кремлю фон для "празднования" годовщины оккупации Крыма.

Информация ФСБ РФ о якобы разоблачении разведывательной деятельности украинских спецслужб на территории оккупированной АР Крым имеет целью создание соответствующего фона для проведения 17 марта инициированного РФ неформального заседания Совбеза ООН по крымской проблематике.

Такая пропагандистская акция накануне годовщины оккупации Крыма - это удобный повод для отвлечения внимания населения от многочисленных внутренних проблем полуострова.

На нынешнем этапе Россия целенаправленно нагнетает ситуацию, пытаясь переложить на украинскую сторону ответственность за процесс урегулирования на Востоке Украины и дискредитировать инициативу "Крымская платформа" мирной реинтеграции Крыма".

Напомним: 16 марта в России сообщили, что в аннексированном Крыму ФСБ задержала россиянина, который якобы собирал по заданию украинской разведки информацию о местах массового пребывания людей и имел в своем автомобиле взрывное устройство.

Украинская правда
Темы: разведкаКрымоккупацияФСБпропаганда


powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 16 марта: свежие политические рейтинги, представитель ТКГ в Facebook

обновлено от 17:35Российский вертолет вторгся в воздушное пространство Украины

фотоНесколько украинских религиозных лидеров публично вакцинировались Covishield

Садовый рассматривает "закрытие" Львова через COVID

Медведчук подал иск в Верховный суд из-за санкций

фотоНа Луганщине обнаружили запрещенное международными договорами российское вооружение

Все новости...
разведка
Офис президента просил МИ-6 помешать выходу фильма Bellingcat про "вагнеровцев" – ZN
Россия наращивает силы у границ Украины и агитирует идти в ряды боевиков – разведка
Охрану с экс-руководителя ГУР, давшего показания по делу "вагнеровцев", не снимали – полиция
Последние новости
21:32
В киевском метрополитене говорят, что строительство станций на Виноградарь продолжается
21:15
Новости 16 марта: свежие политические рейтинги, представитель ТКГ в Facebook
20:58
обновлено от 17:35Российский вертолет вторгся в воздушное пространство Украины
20:43
Курс гривни незначительно ослабился
20:30
Боррель призвал грузинскую оппозицию вернуться в парламент
20:18
Разведка ответила на заявления ФСБ о задержании "украинского агента" в Крыму
19:53
Стартовало строительство первой очереди нового аэродрома в Днепре – Криклий
19:36
Вероятный побочный эффект от AstraZeneca чаще всего поражает молодых женщин - немецкие врачи
19:20
Оккупанты продолжают обстрелы: 7 нарушений "тишины"
18:57
В УЗ прокомментировали информацию о возможности отстранения Жмака
Все новости...