Разведка ответила на заявления ФСБ о задержании "украинского агента" в Крыму

Служба внешней разведки Украины назвала пропагандистской акцией заявления ФСБ России о задержании в Крыму якобы "украинского агента".

Источник: Служба внешней разведки

Дословно: "ФСБ создает нужный Кремлю фон для "празднования" годовщины оккупации Крыма.

Информация ФСБ РФ о якобы разоблачении разведывательной деятельности украинских спецслужб на территории оккупированной АР Крым имеет целью создание соответствующего фона для проведения 17 марта инициированного РФ неформального заседания Совбеза ООН по крымской проблематике.

Такая пропагандистская акция накануне годовщины оккупации Крыма - это удобный повод для отвлечения внимания населения от многочисленных внутренних проблем полуострова.

На нынешнем этапе Россия целенаправленно нагнетает ситуацию, пытаясь переложить на украинскую сторону ответственность за процесс урегулирования на Востоке Украины и дискредитировать инициативу "Крымская платформа" мирной реинтеграции Крыма".

Напомним: 16 марта в России сообщили, что в аннексированном Крыму ФСБ задержала россиянина, который якобы собирал по заданию украинской разведки информацию о местах массового пребывания людей и имел в своем автомобиле взрывное устройство.