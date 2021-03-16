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"Вызывает беспокойство": смертность весенней волны COVID-19 превысила осеннюю - НАН

Вторник, 16 марта 2021, 23:30
Вызывает беспокойство: смертность весенней волны COVID-19 превысила осеннюю - НАН

В Украине смертность весенней волны пандемии COVID-19 превысила осеннюю.

Источник: обзор эпидемической ситуации в Украине за 10-16 марта, опубликованный НАН Украины

Детали: Сообщается, что предыдущий средненедельный рекорд смертности был зафиксирован 12 декабря (225 смертей в сутки), однако это число появилось в статистике благодаря тому, что в реестр довнеслы давние смертельные случаи.

В НАН отмечают, что на самом деле средненедельное число зарегистрированных смертельных случаев никогда не превышало 205 новых смертей в день. В то же время сегодняшнее же число не связано с задержками регистрации новых смертельных случаев, поэтому "можно утверждать, что смертность этой волны уже превысила осеннюю".

 
НАНУ

Сейчас пиковый период количества госпитализаций и летальных случаев проходят Ивано-Франковская и Закарпатская области. В НАН прогнозируют, что в целом в Украине пиковых значений еще не достигнуто, поэтому рост смертности следует ожидать как минимум до начала апреля.

Отмечается, что стремительный рост смертности вызывает наибольшее беспокойство.

Кроме того, превысило максимум осенней волны количество пациентов в больницах (речь идет как о подтвержденных больных, так и о подтвержденных и больных с подозрением). Нового максимума достигло число больных, нуждающихся в подаче кислорода, и число больных на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Вплотную приблизилось к максимумам число больных в отделениях реанимации.

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире – динамика пандемии в инфографике "Украинской правды"

Что предшествовало: По словам министра здравоохранения Максима Степанова, Украина занимает 36 место в Европе по уровню смертности от COVID-19. Степанов заявил, что это один из самых низких показателей смертности в Европе.

Напомним: За сутки 15 марта диагноз COVID-19 подтвердили 9 642 украинцам. Умерли 264 человека. Госпитализировали 2005 человек, выздоровели - 6202.

Украинская правда

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Темы: коронавирус
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