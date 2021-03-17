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Боевики усилили обстрелы на фоне встречи ТКГ, их провокации останавливали "тишиной"

Среда, 17 марта 2021, 07:58
Боевики усилили обстрелы на фоне встречи ТКГ, их провокации останавливали тишиной

16 марта в районе операции Объединенных сил было зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня, один боец ​​Вооруженных сил Украины получил боевое травмирования, а с начала суток 17 марта нарушений "тишины" не зафиксировано.

Источник: утренняя сводка о ситуации в районе ООС на 7 утра 17 марта

Дословно: "Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований Российской Федерации на неподконтрольной территории.

В частности, за минувшие сутки оккупанты российско-оккупационных войск существенно увеличили количество обстрелов. Подчеркиваем, что многие обстрелы позиций Вооруженных сил Украины носят прицельный характер.

На фоне очередной встречи Трехсторонней контактной группы, который проходит в эти дни, основной целью откровенного игнорирования Минских договоренностей остается поражение личного состава и провоцирование подразделений Вооруженных сил Украины на открытие огня.

Для прекращения провокаций украинской стороной СЦКК через СММ ОБСЕ оперативно вводился режим тишины, а во время длительного обстрела в районе населенного пункта Водяное режим "Тишина" вводился трижды.

Обо всех нарушениях со стороны оккупантов украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ через установленный координационный механизм".

Детали: Командование ОС уверяет, что ВСУ придерживаются достигнутых договоренностей о прекращении огня и последовательны в выполнении взятых на себя обязательств.

А вот боевики 16 марта открывали огонь из минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов, ручных и станковых противотанковых гранатометов вблизи Водяного, что на Приазовье.

В результате обстрела, боевое травмирование получил военнослужащий ВСУ. Защитника оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Состояние здоровья военнослужащего – удовлетворительное.

Из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия противник совершил обстрел неподалеку от населенных пунктов Талаковка и Гнутово, а у Павлополя – из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов.

В пригороде Авдеевки и Лебединского враг обстреливал позиции украинских защитников из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи населенного пункта Южное (Південне) незаконные вооруженные формирования обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных Минскими договоренностями минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

На обстрелы противника украинские защитники отвечали огнем.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ООСДонбассбоевые действияТКГпровокации
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