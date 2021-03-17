В сессионном зале парламента загорелась система "Рада"

В Верховной Раде объявлен перерыв из-за задымления в панели для голосования в секторе фракции "Голос".

Источник: народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура в Telegram, нардеп от "Батькивщины" Иван Крулько в Facebook

Прямая речь Качуры: "В секторе "партии Голос" загорелся пульт для голосования. Объявлен перерыв на 15 минут для проветривания зала ВР".

Детали: Крулько обнародовал небольшое видео из сессионного зала, на котором зафиксировано задымление.

Что предшествовало: 2 марта в Верховной Раде заработала сенсорная кнопка для упреждения неперсонального голосования народных депутатов.

Напомним: Это не первый случай задымления в системе голосования.