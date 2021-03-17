МИД требует освободить задержанного в Крыму журналиста
Министерство иностранных дел выражает решительный протест в связи с безосновательным задержанием оккупационными властями Крыма 10 марта во временно оккупированном Симферополе Владислава Есипенко.
Источник: пресс-служба МИД
Дословно: "Подчеркиваем недопустимости лишения гражданина Украины Владислава Есипенко права на защиту из-за недопуска к нему независимых адвокатов и назначения ему политически ангажированного "защитника" без его согласия.
Незаконное задержание украинского гражданина и все дальнейшие действия российской оккупационной администрации стали очередным примером политического преследования несогласных с попыткой аннексии Крыма и давления на свободу слова.
Российская Федерация должна предоставить информацию о местонахождении и состоянии здоровья Владислава Есипенко, допустить к нему независимых адвокатов.
Призываем РФ прекратить гонения и политические преследования украинцев во временно оккупированном Крыму, немедленно освободить Владислава Есипенко и всех незаконно удерживаемых ею граждан Украины".
Детали: "Радио Свобода" сообщила, что в Есипенко "двойное российско-украинское гражданство".
Предыстория:
- 16 марта в России сообщили, что в Крыму ФСБ задержала россиянинаЕсипенко В.Л., который якобы собирал информацию о местах массового пребывания людей и имел в своем автомобиле взрывное устройство.
- Служба внешней разведки Украины назвала заявления ФСБ о задержании якобы "украинского агента" пропагандистской акцией, которой создается нужный Кремлю фон для "празднования" годовщины оккупации Крыма.
- Есипенко является фрилансером украинской службы "Радио Свобода".