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МИД требует освободить задержанного в Крыму журналиста

Среда, 17 марта 2021, 17:48

Министерство иностранных дел выражает решительный протест в связи с безосновательным задержанием оккупационными властями Крыма 10 марта в временно оккупированном Симферополе Владислава Есипенко.

Источник: пресс-служба МИД

Дословно: "Подчеркиваем недопустимости лишения гражданина Украины Владислава Есипенко права на защиту из-за недопуска к нему независимых адвокатов и назначения ему политически ангажированного "защитника" без его согласия.

Незаконное задержание украинского гражданина и все дальнейшие действия российской оккупационной администрации стали очередным примером политического преследования несогласных с попыткой аннексии Крыма и давления на свободу слова.

Российская Федерация должна предоставить информацию о местонахождении и состоянии здоровья Владислава Есипенко, допустить к нему независимых адвокатов.

Призываем РФ прекратить гонения и политические преследования Украинской во временно оккупированном Крыму, немедленно освободить Владислава Есипенко и всех незаконно удерживаемых ею граждан Украины".

Детали: "Радио Свобода" сообщила, что в Есипенко "двойное российско-украинское гражданство".

Предыстория:

  • 16 марта в России сообщили, что в Крыму ФСБ задержала россиянинаЕсипенко В.Л., который якобы собирал информацию о местах массового пребывания людей и имел в своем автомобиле взрывное устройство.
  • Служба внешней разведки Украины назвала заявления ФСБ о задержании якобы "украинского агента" пропагандистской акцией, которой создается нужный Кремлю фон для "празднования" годовщины оккупации Крыма.
  • Есипенко является фрилансером украинской службы "Радио Свобода".

Украинская правда
Темы: ФСБоккупацияКрымпленные


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