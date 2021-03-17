МИД требует освободить задержанного в Крыму журналиста

Министерство иностранных дел выражает решительный протест в связи с безосновательным задержанием оккупационными властями Крыма 10 марта во временно оккупированном Симферополе Владислава Есипенко.

Источник: пресс-служба МИД

Дословно: "Подчеркиваем недопустимости лишения гражданина Украины Владислава Есипенко права на защиту из-за недопуска к нему независимых адвокатов и назначения ему политически ангажированного "защитника" без его согласия.

Незаконное задержание украинского гражданина и все дальнейшие действия российской оккупационной администрации стали очередным примером политического преследования несогласных с попыткой аннексии Крыма и давления на свободу слова.

Российская Федерация должна предоставить информацию о местонахождении и состоянии здоровья Владислава Есипенко, допустить к нему независимых адвокатов.

Призываем РФ прекратить гонения и политические преследования украинцев во временно оккупированном Крыму, немедленно освободить Владислава Есипенко и всех незаконно удерживаемых ею граждан Украины".

Детали: "Радио Свобода" сообщила, что в Есипенко "двойное российско-украинское гражданство".

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