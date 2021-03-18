Украина в ТКГ предлагает начать "гуманитарное разминирование" — ждет решения РФ

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе предложила начать процесс "гуманитарного разминирования" на Донбассе накануне Пасхальных праздников.

Источник: украинская делегация для участия в ТКГ в Telegram

Дословно: "А. Резников (заместитель главы делегации Алексей Резников) предложил накануне Пасхальных праздников совместно осуществить два шага:

начать процесс "гуманитарного разминирования", а именно: разминирование участков, на которых находятся кладбища, объекты инфраструктуры (водо-, газо- и электроснабжения и т.д.), на которых системно проводятся регламентные и другие виды работ;

разблокировать работу КПВВ "Счастье" и "Золотое".

Ждем соответствующих решений российской делегации".

Детали: Отмечается, что следующее заседание ТКГ запланировано на 31 марта.

Напомним: Ранее сообщалось, что полная реинтеграция отдельных районов Донецкой и Луганской областей, включая завершение разминирования, продлится не менее 25 лет.