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Украина в ТКГ предлагает начать "гуманитарное разминирование" — ждет решения РФ

Четверг, 18 марта 2021, 04:30

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе предложила начать процесс "гуманитарного разминирования" на Донбассе накануне Пасхальных праздников.

Источник: украинская делегация для участия в ТКГ в Telegram

Дословно: "А. Резников (заместитель главы делегации Алексей Резников) предложил накануне Пасхальных праздников совместно осуществить два шага:

  • начать процесс "гуманитарного разминирования", а именно: разминирование участков, на которых находятся кладбища, объекты инфраструктуры (водо-, газо- и электроснабжения и т.д.), на которых системно проводятся регламентные и другие виды работ;
  • разблокировать работу КПВВ "Счастье" и "Золотое".

Ждем соответствующих решений российской делегации".

Детали: Отмечается, что следующее заседание ТКГ запланировано на 31 марта.

Напомним: Ранее сообщалось, что полная реинтеграция отдельных районов Донецкой и Луганской областей, включая завершение разминирования, продлится не менее 25 лет.

Украинская правда
Темы: ДонбассРосcияТКГ


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