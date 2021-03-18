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Ермак пытается вернуть полное прекращение огня через "нормандский формат"

Четверг, 18 марта 2021, 21:36
Ермак пытается вернуть полное прекращение огня через нормандский формат

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак во время онлайн-встречи политических советников лидеров государств "Нормандской четверки" предложил принять совместное заявление о возврате к полному прекращению огня на Донбассе.

Источник: Офис президента

Детали: В начале встречи Ермак предложил принять на уровне "Нормандской четверки" совместное заявление о возврате к режиму полного прекращения огня на Донбассе, который был установлен с 27 июля 2020 года.

Он также предложил немедленно созвать на 19 марта заседание группы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы, чтобы получить конкретные подтверждения готовности сторон по обеспечению режима прекращения огня на Донбассе.

Прямая речь Ермака: "Украина как никто заинтересована в возвращении к режиму тишины, поскольку из-за его нарушения погибают именно украинские военные и гражданское население на украинской земле".

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Что было раньше: 22 июля состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) в формате видеоконференции, на котором договорились о режиме полного и всеобъемлющего прекращения огня.

Позже в ОБСЕ рассказали детали договоренностей. Среди них - запрет на наступательные и разведывательные действия, запрет на применение огня, включая снайперский, и применения дисциплинарных мер за нарушение режима прекращения огня.

Украинская правда

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Темы: Андрей Ермакнормандский форматперемириеДонбассвойна
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