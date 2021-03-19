Арбитраж назвал сборную Украины "жертвой" ковида, но оставил в силе "поражение" от Швейцарии

Спортивный арбитражный суд Лозанны оставил в силе решение Контрольно-дисциплинарного комитета УЕФА по отмененному поединку Лиги наций сезона-2020/2021 Швейцария - Украина, который должен был состояться 17 ноября 2020 года.

Источник: официальный сайт Украинской ассоциации футбола

Ранее: Контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА засчитал сборной Украины техническое поражение в матче со Швейцарией, который не состоялся. Тогда врач швейцарского кантона города Люцерн не позволил провести поединок из-за заболевания пяти игроков сборной Украины коронавирусом.

Как сообщает официальная страница УАФ, CAS в своем постановлении назвал сборную Украины "жертвой" эпидемии COVID-19.

Дословно: "В материалах конкретных доказательств, подтверждающих, что апеллянт (УАФ - ред.) не действовал согласно протоколу, или что он был другим образом небрежным или неосторожным в защите игроков от COVID-19. Никто просто не мог предвидеть или спрогнозировать действия местных швейцарских органов власти в связи с их решением о карантине.

Любая национальная сборная команда могла столкнуться с ситуацией, которую можно сравнить с ситуацией с УАФ, что также демонстрирует дело Норвегии. Соответственно, апеллянт не виноват, а стал еще одной случайной жертвой пандемии COVID-19".

Что предшествовало: 30 ноября 2020 года УАФ получила от дисциплинарного органа УЕФА мотивировочную часть решения, согласно которому сборной Украины присуждено техническое поражение со счетом 0:3 в отмененном матче со Швейцарией. УЕФА мотивировал это тем, что Украина не предусмотрела полную замену состава. Украинская ассоциация футбола подала заявление в спортивный арбитражный суд в Лозанне на обжалование.

Напомним: После технического поражения (0:3) от Швейцарии сборная Украины заняла четвертое место в своей группе и на следующий сезон будет играть в Дивизионе В.