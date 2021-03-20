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Киев и Одесская область официально станут "красными" во вторник

Суббота, 20 марта 2021, 15:11

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций установила с 23 марта "красный" уровень эпидемической опасности на территории города Киева и Одесской области.

Источник: министр Кабинета министров Олег Немчинов в Telegram

Дословно: "Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

По результатам Государственная комиссия решила установить:

- с 00 часов 00 минут 23 марта 2021 "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории города Киева и применить на территории города Киева ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "красного" уровня эпидемической опасности.

- с 00 часов 00 минут 23 марта 2021 "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Одесской области и применить на территории Одесской области ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "красного" уровня эпидемической опасности".

 
 
 

Справка: Минздрав ежедневно обновляет признаки для определения региона с широким распространением COVID-19. На основании этих признаков, Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций раз в 7 дней принимает решение об установлении на территории региона или отдельных административно-территориальных единиц региона уровня эпидемической опасности "желтый", "оранжевый" или "красный".

Решение об ослаблении "красного", "оранжевого" и "желтого" уровня эпидемической опасности не может быть пересмотрено ранее чем через 14 дней со дня установления такого уровня эпидемической опасности.

Предыстория: 

Украинская правда
Темы: КиевОдесская областькарантин


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