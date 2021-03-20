Киевские власти в понедельник решат, останавливать ли общественный транспорт

Столичные чиновники считают, что несмотря на отнесение Киева к "красной" зоне, общественный транспорт в городе должен работать. Но окончательное решение будет принято 22 марта.

Источник: первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник в Facebook

Детали: Чиновник напомнил, что на заседании Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС Киев отнесли к "красной" зоне ограничений с 23 марта, но "красные" ограничения столица решила ввести еще 18 марта, и они начали действовать уже в субботу.

В то же время нормы карантина "красной" зоны предусматривают остановку регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок (кроме транзитных), однако общественный транспорт в Киеве продолжает работать.

Пока неизвестно, остановят ли в Киеве пассажирские перевозки.

Прямая речь: "Окончательное решение о работе общественного транспорта в Киеве будет принято в понедельник, 22 марта. Позиция города в этом вопросе четкая - общественный транспорт должен работать! Конечно, с учетом карантинных правил и ограничений. Остановка транспорта приведет к коллапсу в городе".

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