В Киеве осталось меньше 20 тысяч COVID-вакцин

По словам регионального координатора вакцинации в Киеве Василия Животенюка, в столице пока запас вакцины против коронавируса составляет 12 тысяч доз, кроме розданных стационарным пунктам.

Источник: Hromadske, которое цитирует Животенюка

Прямая речь: "Спешить здесь совершенно неуместно, так как остаток вакцины сейчас составляет 12 тысяч доз, кроме выданных на руки 32 пунктам вакцинации (по 200 доз). Новую поставку вакцины обещают до конца месяца. Тогда, вероятно, и будут активно разворачивать кампанию по вакцинации".

"Одна из бригад остановилась, потому что уже некого прививать на территории ее района. Ждут, пока новые категории подключат. Бригада Днепровского района уже отработала. Бригада Дарницкого района у себя отработала и ездит по Киеву, помогает в других районах".

Детали: Кроме мобильных бригад, в Киеве заработали 32 пункта вакцинации в центрах первичной медико-санитарной помощи. В них вакцинировать людей старше 80 лет, которые предварительно записались.

Отметим, Киев получил от Минздрава 42 600 доз вакцин.

По мнению Животенюка, вакцинировать медицинских работников в Киеве мобильные бригады закончат до конца недели. Тогда для них могут определить другие категории вакцинации.

Нагрузка на такие бригады остается еще в частности в Святошинском, Шевченковском и Оболонском районах.

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