"Красная зона": в МВД разъяснили, как будут штрафовать за отсутствие маски на улицах
В Министерстве внутренних дел объясняют, что за отсутствие маски в общественных местах "красной" зоны будут штрафовать злостных нарушителей, которые не будут реагировать на замечания правоохранителей.
Источник: заместитель директора департамента МВД коммуникаций со СМИ Ярослав Тракало в комментарии УП
Прямая речь: "Работа правоохранителей будет иметь, прежде всего, профилактическую и разъяснительную миссию. Безусловно, первоочередной задачей будет донести до людей, почему придерживаться масочного режима - чрезвычайно важно как для собственной безопасности, так и безопасности здоровья и жизни окружающих. Все должны осознавать собственную ответственность".
Детали: На вопрос относительно того, будут ли привлекаться дополнительные силы полиции для отслеживания нарушений, Тракало отметил, что патрули постоянно присутствуют на улицах, они следят за соблюдением порядка и теперь, соответственно, будут делать замечания гражданам без масок.
Злостным нарушителям, которые не будут соглашаться надеть маску, будут выносить на месте протоколы о штрафе в 170 гривен, или постановления о штрафе в 17 тысяч, если нарушение зафиксировано в общественном транспорте или государственном учреждении.
Предыстория:
- Кабинет министров запретил ходить на территориях общего пользования во время карантина без защитных масок в "красных" зонах.
- Позднее в Минздраве отметили, что требование носить маски в общественных местах "красных" зон касается только за несоблюдение социальной дистанции.
- Сейчас в Украине 8 областей — Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Черновицкая, Сумская, Одесская, Львовская — и столица Киев попали в "красную" зону по показателям распространения коронавируса.