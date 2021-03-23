"Красная зона": в МВД разъяснили, как будут штрафовать за отсутствие маски на улицах

В Министерстве внутренних дел объясняют, что за отсутствие маски в общественных местах "красной" зоны будут штрафовать злостных нарушителей, которые не будут реагировать на замечания правоохранителей.

Источник: заместитель директора департамента МВД коммуникаций со СМИ Ярослав Тракало в комментарии УП

Прямая речь: "Работа правоохранителей будет иметь, прежде всего, профилактическую и разъяснительную миссию. Безусловно, первоочередной задачей будет донести до людей, почему придерживаться масочного режима - чрезвычайно важно как для собственной безопасности, так и безопасности здоровья и жизни окружающих. Все должны осознавать собственную ответственность".

Детали: На вопрос относительно того, будут ли привлекаться дополнительные силы полиции для отслеживания нарушений, Тракало отметил, что патрули постоянно присутствуют на улицах, они следят за соблюдением порядка и теперь, соответственно, будут делать замечания гражданам без масок.

Злостным нарушителям, которые не будут соглашаться надеть маску, будут выносить на месте постановления о штрафе в 170 гривен, или протокол о штрафе в 17 тысяч, если нарушение зафиксировано в общественном транспорте или государственном учреждении.

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