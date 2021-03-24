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"Суд" в Крыму дал крымчанину 6 лет колонии за участие в крымскотатарском добробате

Среда, 24 марта 2021, 05:10
Суд в Крыму дал крымчанину 6 лет колонии за участие в крымскотатарском добробате
Фото: профиль Аблямитова в "ВКонтакте"

Кировский районный суд в оккупированном Крыму приговорил к 6 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на год крымчанина Меджита Аблямитова - его обвиняли в участии в крымскотатарском батальоне.

Источник: издание "Ґрати" в Крыму после оглашения решения, "Радио Свобода"

Детали: Речь идет о батальоне имени Номана Челебиджихана.

Аблямитову инкриминировали "участие в незаконном вооруженном формировании".

В "суде" он рассказал, что был в официально зарегистрированном в Украине гражданском объединении "Аскер", в которое фактически превратился отряд имени Номана Челебеджихана в 2016 году - после того, как ему отказали в присвоении официального статуса.

Сообщается, что против Аблямитова свидетельствовали несколько человек, которые так же находились в составе батальона. На заседании 21 января от своих показаний отказался ранее судимый по аналогичному обвинению Айдын Мамутов. Он рассказал, что сотрудники ФСБ приносили ему на подпись уже готовые протоколы допроса, однако не давали ему их читать и фактически сфальсифицировали материалы дела.

Справка. Батальон имени Номана Челебиджихана - это крымское добровольное вооруженное формирование, названное в честь первого председателя правительства Крымской народной республики. Оно было создано из участников акции "Гражданская блокада Крыма", которые выступали за прекращение товарных поставок в Крым с материковой Украиной и блокировали пропускные пункты с сентября 2015 года. Один из координаторов блокады Крыма Ленур Ислямов рассказывал, что крымскотатарский батальон выполняет задачи, поставленные Генштабом, но основная задача - охрана границы Крыма в самом Крыму. Минобороны Украины отказалось присвоить формированию официальный статус.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Крымоккупация
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