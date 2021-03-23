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Степанов о ситуации с COVID: Нас ждет очень тяжелый период

Вторник, 23 марта 2021, 09:47

Ситуация с распространением COVID-19 на территории Украины ухудшается, за последнюю неделю заболели почти на 26 тысяч граждан больше, чем за предыдущую, умерли на 300 человек больше.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в Минздраве

Прямая речь Степанова: "Ситуация с распространением COVID-19 на территории Украины ухудшается. Нас ждет еще очень тяжелый период. Сегодня у нас установлен антирекорд по количеству умерших: впервые в стране цифра пересекла (отметку в) 300 граждан, которые ушли из жизни из-за COVID за одни сутки".

Детали: Глава Минздрава сравнил недельные данные по эпидемии. 

За прошедшую неделю "значительно возросло количество новых случаев болезни". если на позапрошлой неделе зафиксировали 60 748 случаев, то на прошлой неделе – 86 708, заболели почти на 26 тысяч граждан больше.

По словам Степанова, также увеличилось количество людей на больничных койках: по состоянию на утро понедельника, 22 марта, в больницах было 36 600 больных с COVID или подозрением на него.

Выросло и количество летальных исходов: за прошедшую неделю было зафиксировано 1 665 летальных случаев, что более чем на 300 летальных случаев превышает показатель позапрошлой недели.

Степанов отметил, что значительно увеличили количество тестирований в стране: с 395 тысяч на позапрошлой неделе до более чем 531 тысячи тестов на прошлой (это ПЦР и быстрые тесты на антиген).

Средняя заполняемость коек с кислородом составляет 55% в целом по стране, но в некоторых регионах ситуация беспокоит: в Киеве более 70% коек с кислородом заполнены, также напряженная ситуация в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Винницкой и Николаевской областях. 

Львовская область также вошла в "красную зону".

Ухудшение ситуации глава Минздрава связал с "британским" штаммом коронавируса, который более заразен и опасен. Он и провоцирует третью волну пандемии, сказал Степанов.

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире – динамика пандемии в инфографике "Украинской правды"

Медленные темпы прививания и избыточные дозы: интервью Виктора Ляшко о вакцинации против COVID-19 в Украине

Алена Рощенко, УП
Темы: Covid-2019коронавирусэпидемияСтепановМинздрав


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