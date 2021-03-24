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Во Львове еще больше усилили карантин: запретили работу непродовольственных рынков

Среда, 24 марта 2021, 10:54
Фото city-adm.lviv.ua

Комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС усилила карантин во Львове, запретив работу непродовольственных рынков.

Источник: мэр города Андрей Садовый в Facebook

Прямая речь: "Решение комиссии по чрезвычайным ситуациям. Запрещена работа: непродовольственных рынков; заведений питания, кроме онлайн-заказов и "на вынос"; торгово-развлекательных центров; развлекательных заведений и ночных клубов и все массовые мероприятия".

Детали: В то же время в городе продолжат работать:

  • аптеки;
  • зоомагазины;
  • цветочные и семенные магазины;
  • магазины по продаже средств связи;
  • мастерские для ремонта одежды, обуви и электроприборов;
  • салоны красоты, фитнес-центры, спортивные залы, и бассейны – только по предварительной индивидуальной записи.

Школы остаются на дистанционном обучении. А транспорт продолжит работать в усиленном карантинном режиме.

Садовый добавил, что такие ограничения будут действовать до выхода Львова из красной зоны и призвал всех по возможности перевести своих работников на дистанционный режим работы.

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Предыстория: 

  • Во Львове ввели усиленный карантин с 19 по 28 марта. Позже его продлили до 4 апреля. 
  • Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям решила ввести с 25 марта "красный" уровень эпидемической опасности из-за распространения болезни COVID-19 во Львовской области.

Украинская правда
Темы: Львовкоронавирускарантин


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