Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Николаев усилил карантин до 3 апреля

Среда, 24 марта 2021, 11:49
Фото zikua.tv

В городе Николаеве усилили карантин до 3 апреля, чтобы избежать попадания в "красную" зону эпидемической опасности из-за распространения COVID-19.

Источник: председатель Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким в Facebook

Прямая речь: "На сейчас у нас очень плохая ситуация с ковидом в области, особенно в городе Николаеве. Было принято решение об усилении мероприятий по противодействию коронавирусу. Надеюсь, что эти меры позволят нам не попасть в "красную" зону.

Эти 10 дней могут быть решающими, мы должны сбить показатели заболеваемости".

Детали: Ким добавил, что власть будет жестко контролировать работу ночных заведений и перевозчиков.

В то же время рынкам разрешат работать при условии соблюдения всех мер безопасности.

По словам Кима, власть разрабатывает меры по поддержке бизнеса, в частности, на сессии городского совета будут поднимать вопрос о льготах на оплату аренды земли для предпринимателей на период ограничений.

Также он добавил, что в области формируют списки и начинают вакцинировать учителей и преподавателей высших учебных заведений.

Николаевская область сейчас в "оранжевой" зоне.

Читайте также: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Украинцы живут так, будто коронавируса не существует. Почему COVID-19 – это все еще страшно

История коронавируса в Украине: как пришел и распространился по стране

Предыстория:

Ирина Балачук, УП
Темы: Николаевкарантинкоронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

Президент ввел в действие решение СНБО о национализации "Мотор Сич"

Белорусского шпиона разоблачили на Волыни – СБУ

В МОЗ рассказали, где в Украине летальность от COVID выше всего

Гибель Чорновила: в МВД рассказали о результатах комплексной экспертизы и состоянии дела

МОЗ: К смерти вакцинированной на Одещине могли привели нарушения кровообращения

Антирекорды COVID: за сутки в больницы положили 5 438 больных, умерли 342 украинца

Все новости...
Николаев
В Николаеве вводят жесткий карантин
В Николаеве усилили карантин
Чиновник Николаевской ОГА скрывался от патрульных и хотел "договориться"
Последние новости
12:55
Врачи назвали причину смерти вакцинированной от COVID-19 военной
12:53
84-летний Берлускони госпитализирован из-за проблем с сердцем
12:45
Минсоц планирует увеличить прожиточный минимум на 25% к 2024 году
12:44
Кличко пригрозил более жестким локдауном: Толпы в транспорте - безответственность
12:24
В больницах Киева наибольшее количество заболевших с начала пандемии – Кличко
12:17
Курс валют на 24 марта: межбанк, "черный" и наличный рынки
12:13
В четверг - снег с дождем, потеплеет на выходных
12:08
В Киеве – антирекордные 49 смертей от COVID за сутки
12:07
Госдума приняла закон, который позволяет Путину идти на 5-й срок президента
11:59
В Польше новый максимум заражений - почти 30 000 за сутки
Все новости...