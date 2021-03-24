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Николаев усилил карантин до 3 апреля

Среда, 24 марта 2021, 10:49
Николаев усилил карантин до 3 апреля
Фото zikua.tv

В городе Николаеве усилили карантин до 3 апреля, чтобы избежать попадания в "красную" зону эпидемической опасности из-за распространения COVID-19.

Источник: председатель Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким в Facebook

Прямая речь: "На сейчас у нас очень плохая ситуация с ковидом в области, особенно в городе Николаеве. Было принято решение об усилении мероприятий по противодействию коронавирусу. Надеюсь, что эти меры позволят нам не попасть в "красную" зону.

Эти 10 дней могут быть решающими, мы должны сбить показатели заболеваемости".

Детали: Ким добавил, что власть будет жестко контролировать работу ночных заведений и перевозчиков.

В то же время рынкам разрешат работать при условии соблюдения всех мер безопасности.

По словам Кима, власть разрабатывает меры по поддержке бизнеса, в частности, на сессии городского совета будут поднимать вопрос о льготах на оплату аренды земли для предпринимателей на период ограничений.

Также он добавил, что в области формируют списки и начинают вакцинировать учителей и преподавателей высших учебных заведений.

Николаевская область сейчас в "оранжевой" зоне.

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Темы: Николаевкарантинкоронавирус
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