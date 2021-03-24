Николаев усилил карантин до 3 апреля
В городе Николаеве усилили карантин до 3 апреля, чтобы избежать попадания в "красную" зону эпидемической опасности из-за распространения COVID-19.
Источник: председатель Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким в Facebook
Прямая речь: "На сейчас у нас очень плохая ситуация с ковидом в области, особенно в городе Николаеве. Было принято решение об усилении мероприятий по противодействию коронавирусу. Надеюсь, что эти меры позволят нам не попасть в "красную" зону.
Эти 10 дней могут быть решающими, мы должны сбить показатели заболеваемости".
Детали: Ким добавил, что власть будет жестко контролировать работу ночных заведений и перевозчиков.
В то же время рынкам разрешат работать при условии соблюдения всех мер безопасности.
По словам Кима, власть разрабатывает меры по поддержке бизнеса, в частности, на сессии городского совета будут поднимать вопрос о льготах на оплату аренды земли для предпринимателей на период ограничений.
Также он добавил, что в области формируют списки и начинают вакцинировать учителей и преподавателей высших учебных заведений.
Николаевская область сейчас в "оранжевой" зоне.
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Предыстория:
- По состоянию на 23 марта в Украине 8 областей и столица Киев попали в "красную" зону по показателям распространения коронавируса.
- С 25 марта "красный" уровень эпидемической опасности ввели во Львовской области.
- Кабинет министров запретил ходить на территориях общего пользования во время карантина без защитных масок.