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Мэр Днепра публично вакцинировался от коронавируса

Среда, 24 марта 2021, 15:06
Мэр Днепра публично вакцинировался от коронавируса

Городской глава Днепра Борис Филатов 24 марта вакцинировался от COVID-19.

Источник: мэр в Facebook

Прямая речь: "Вакцинироваться необходимо. Я даже не буду вступать по этому поводу в дискуссию, особенно с упоротыми антипрививочниками ( их следующий шаг - признание Земли плоской и борьба с 5G ).

 

Государство обязано проводить четкую информационную политику в отношении вакцинации, или хотя бы, как минимум, закрыть рот народным депутатам и прочим большим начальникам, которые ни черта не смыслят в медицине ( и, как правило, вообще ни в чем не смыслят ), но страдают словесным поносом и продолжают комментировать любое событие в стране и мире".

Детали: Филатов сетует, что процент отказов от вакцинации в городе достаточно высок. К сожалению, в основном отказываются сами медработники, причем без рациональных причин. С другой стороны, есть огромное количество людей хотят вакцинироваться, но не могут.

По мнению мэра, про вакцинацию обязаны говорить доктора, а не "лидеры общественного мнения".

Он также предлагает как можно скорее внести изменения в документы Минздрава, которые бы позволили использовать излишние дозы не для публичных персон, а для людей, записавшихся в очередь.

Что предшествовало: Из-за стремительного распространения COVID-19 Днепровская комиссия по чрезвычайным ситуациям решила ввести с 25 марта строгие карантинные ограничения в городе.

По словам главы Минздрава Максима Степанова, ситуация с распространением COVID-19 на территории Украины ухудшается: за последнюю неделю заболели почти на 26 тысяч граждан больше, чем за предыдущую, умерли на 300 человек больше.

Украинская правда
Темы: вакцинацияДнепр
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