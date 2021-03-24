Поставку вакцины AstraZeneca в Украину могут отложить из-за "информационной кампании"

По словам нардепа от "Слуги народа", председателя парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаила Радуцкого, на определенный срок может быть отложена поставка следующей партии вакцины AstraZeneca (CoviShield) через информационную кампанию, "развернутую против индийской вакцины".

Источник: Радуцкий в Facebook

Прямая речь: "МИД получил письмо от посольства Индии, в котором подчеркивается недопустимость дискредитационных заявлений относительно Индии как производителя медицинских препаратов и вакцины AstraZeneca (CoviShield), поставляемых в Украину".

"Министерство здравоохранения и МИД Украины должны как можно быстрее сделать все необходимое, чтобы убедить индийских партнеров в непричастности государства и украинского общества к дискредитации поставщика вакцин".

Детали: Индийская сторона отмечает, что вакцина AstraZeneca (CoviShield) является абсолютно безопасным и эффективным препаратом, подтверждено Всемирной организацией здравоохранения. На территории Европы и Индии уже было использовано около 50 млн доз этой вакцины. Значительные объемы препарата законтрактовали такие страны, как Канада, Великобритания, Бразилия и другие.

Украина законтрактовала 1,5 миллиона доз вакцины производства Индии. Но для производителя не проблема передать эту партию другим заказчикам. Спрос на вакцины в мире превышает возможности производства.

Предыстория: