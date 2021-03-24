Зеленский утвердил Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма
Президент Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны "О Стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя".
Источник: Пресс-служба ОП
Дословно: "Этот документ определяет комплекс мер дипломатического, военного, экономического, информационного, гуманитарного и иного характера, направленных на восстановление территориальной целостности, государственного суверенитета Украины в международно признанных границах путем деоккупации и реинтеграции Крыма".
Детали: Указ о введении в действие соответствующего решения СНБО опубликован на сайте ОП.
Стратегия определяет приоритеты для государства по защите прав и свобод человека, нарушенных вследствие временной оккупации Россией Крымского полуострова, а также основные направления соответствующей экономической, социальной, гуманитарной, экологической, информационной, оборонной и безопасности.
Кабинет Министров Украины должен разработать план реализации Стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированного Крыма, на основе которого соответствующие государственные органы подготовят и будут реализовывать меры по обеспечению деоккупации и реинтеграции полуострова.
Предыстория:
- В феврале 2020 года в представительстве президента в Крыму обещали за год разработать стратегию деоккупации полуострова.
- Совет национальной безопасности и обороны Украины 11 марта принял проект "Стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г.. Севастополь".