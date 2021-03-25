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За отказ от вакцинации увольнять медиков не будут – Степанов

Четверг, 25 марта 2021, 12:47

В Министерстве здравоохранения подчеркивают, что увольнять медработников за отказ вакцинироваться никто не будет.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов, отвечая на вопрос журналиста после визита в один из столичных пунктов прививки, цитирует пресс-центр Минздрава

Прямая речь: "Я не позволю каким-то образом оскорблять наших врачей и всех медицинских работников. Есть отказы из-за того, что большое количество медработников переболело COVID-19, пока они имеют высокий титр антител, но хотят вакцинироваться позже. У нас добровольная вакцинация".

Детали: Инициативу одного из народных депутатов наказывать врачей, которые не желают прививаться, Степанов назвал абсурдом.

Он также выразил уверенность, что количество желающих сделать прививки будет увеличиваться постепенно, когда все больше людей поймет, что польза от вакцинации намного превышает любые побочные действия.

Украинская правда
Темы: вакцинацияМинздрав


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