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В День Воли в Минск стягивают спецтехнику – СМИ

Четверг, 25 марта 2021, 17:35

25 марта, в День Воли Беларуси, в Минск едут грузовики, машины заграждения, автобусы и автомобили с бухтами колючей проволоки, которые называют "Спираль Бруно".  Подобного не было с конца осени, со времен массовых протестов.

Источник: Белорусское издание Tut.by

Детали: На видео, снятом на трассе Минск-Борисов, видны легковушки и микроавтобусы с надписью "Милиция".  Бусы буксировали за собой прицепы с мотками колючей проволоки.

Еще одно видео со спецтехникой было снято на северо-востоке от Минска.

В основном на кадрах фигурировали автозаки, автобусы, грузовики для перевозки личного состава, однако на одном из роликов произошли кадры с более оригинальной техникой.

В отличие от комплексов "Рубеж" и "Забор-Барьер", об этой технике почти ничего не известно ни производитель, ни время изготовления, ни название.

По словам очевидцев, спецтехника двигалась в Минск двумя колоннами.

Предыстория:

  • В общественном объединении Белорусский народный фронт "Возрождение" (БНФ) сообщили, что минская милиция отказалась охранять порядок на акции оппозиции в День Воли 25 марта.
  • Накануне 25 марта, когда в Беларуси отмечают День Воли, лидер оппозиции Светлана Тихоновская обратилась к народу.
  • Министерства иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии расширили санкционный список против режима Александра Лукашенко, в который отныне включены 118 белорусских силовиков.

Темы: Беларусь


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