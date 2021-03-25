В День Воли в Минск стягивают спецтехнику – СМИ
25 марта, в День Воли Беларуси, в Минск едут грузовики, машины заграждения, автобусы и автомобили с бухтами колючей проволоки, которые называют "Спираль Бруно". Подобного не было с конца осени, со времен массовых протестов.
Источник: Белорусское издание Tut.by
Детали: На видео, снятом на трассе Минск-Борисов, видны легковушки и микроавтобусы с надписью "Милиция". Бусы буксировали за собой прицепы с мотками колючей проволоки.
Еще одно видео со спецтехникой было снято на северо-востоке от Минска.
В основном на кадрах фигурировали автозаки, автобусы, грузовики для перевозки личного состава, однако на одном из роликов произошли кадры с более оригинальной техникой.
В отличие от комплексов "Рубеж" и "Забор-Барьер", об этой технике почти ничего не известно ни производитель, ни время изготовления, ни название.
По словам очевидцев, спецтехника двигалась в Минск двумя колоннами.
Предыстория:
- В общественном объединении Белорусский народный фронт "Возрождение" (БНФ) сообщили, что минская милиция отказалась охранять порядок на акции оппозиции в День Воли 25 марта.
- Накануне 25 марта, когда в Беларуси отмечают День Воли, лидер оппозиции Светлана Тихоновская обратилась к народу.
- Министерства иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии расширили санкционный список против режима Александра Лукашенко, в который отныне включены 118 белорусских силовиков.