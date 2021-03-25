В День Воли в Минск стягивают спецтехнику – СМИ

25 марта, в День Воли Беларуси, в Минск едут грузовики, машины заграждения, автобусы и автомобили с бухтами колючей проволоки, которые называют "Спираль Бруно". Подобного не было с конца осени, со времен массовых протестов.

Источник: Белорусское издание Tut.by

Детали: На видео, снятом на трассе Минск-Борисов, видны легковушки и микроавтобусы с надписью "Милиция". Бусы буксировали за собой прицепы с мотками колючей проволоки.

Еще одно видео со спецтехникой было снято на северо-востоке от Минска.

В основном на кадрах фигурировали автозаки, автобусы, грузовики для перевозки личного состава, однако на одном из роликов произошли кадры с более оригинальной техникой.

В отличие от комплексов "Рубеж" и "Забор-Барьер", об этой технике почти ничего не известно ни производитель, ни время изготовления, ни название.

По словам очевидцев, спецтехника двигалась в Минск двумя колоннами.

Предыстория: