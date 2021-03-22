В Беларуси оппозиции фактически запретили проводить акции в День Воли

В общественном объединении Белорусский народный фронт "Возрождение" (БНФ) сообщили, что минская милиция отказалась охранять порядок на акции оппозиции в День Воли 25 марта.

Источник: Интерфакс со ссылкой на пресс-службу партии БНФ

Дословно: "Общественное объединение БНФ" Адраджэнне "получило письмо Главного управления внутренних дел Минского горисполкома об отказе в заключении договора об охране общественного порядка во время проведения массовой акции 25 апреля в Минске".

Прямая речь председателя БНФ Григория Кастусева: "Задача милиции - охранять порядок, и поэтому она обязана подписать договор с организаторами, который вступает в силу после того, как Мингорисполком рассмотрит заявку организаторов на проведение акции".

"Ни одного официального ответа Мингорисполкома о запрете акции заявители (БНФ, движение "За свободу", БСДП) до сих пор не получили".

Детали: В качестве обоснования отказа председатель минской милиции Михаил Гриб назвал запрет на проведение массовых мероприятий на расстоянии ближе 50 метров от госорганов и организаций, обеспечивающие безопасность; призывы в неназванных Telegram каналах о проведении экстремистских акций; распространение коронавируса.

В руководстве БНФ считают, что ни одна из названных причин не может служить законным основанием для отказа, а решение о законности запланированной массовой акции должен принимать столичная власть. В заявке вообще не отмечалось место проведения акции. Коронавирус же, по мнению оппозиции, раз используется властью как повод для запрета мирных акций.

Во время подготовки к акции заявители решили максимально точно выполнить все требования закона, хотя они и не соответствуют международным стандартам, отметили в БНФ. Однако получен ответ свидетельствует о том, что решение о запрете или разрешении массовых акций теперь принимают не определены законом органы, а силовые структуры, уверены в оппозиции.

В БНФ отметили, что отказ госоргана на подписание договора будет обжаловано в суде.

Согласно действующему закону до подачи заявки на проведение массового мероприятия организаторы подписать договоры с милицией, скорой помощью и коммунальными службами, которые будут работать на массовом мероприятии. Без этого согласовать акцию не получится.

Заявка на проведение 25 марта шествия и митинга, посвященных Дню Воли, была подана в Мингорисполкома от имени трех юридических лиц - общественной организации БНФ "Адраджэнне", БСДП и движения "За свободу".

Глава КГБ Беларуси ранее заявлял о том, что правоохранителям "достоверно известно, что в период 25-27 числа будут предприняты попытки дестабилизации ситуации в стране".

Дополнительно: 25 марта 1918 была провозглашена независимость Белорусской Народной Республики (БНР). Белорусская оппозиция отмечает эту дату как День Воли. В Минске 25 марта традиционно проходят уличные акции.

Предыстория: