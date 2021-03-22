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В Беларуси оппозиции фактически запретили проводить акции в День Воли

Понедельник, 22 марта 2021, 14:14
В Беларуси оппозиции фактически запретили проводить акции в День Воли

В общественном объединении Белорусский народный фронт "Возрождение" (БНФ) сообщили, что минская милиция отказалась охранять порядок на акции оппозиции в День Воли 25 марта.

Источник: Интерфакс со ссылкой на пресс-службу партии БНФ

Дословно: "Общественное объединение БНФ" Адраджэнне "получило письмо Главного управления внутренних дел Минского горисполкома об отказе в заключении договора об охране общественного порядка во время проведения массовой акции 25 апреля в Минске".

Прямая речь председателя БНФ Григория Кастусева: "Задача милиции - охранять порядок, и поэтому она обязана подписать договор с организаторами, который вступает в силу после того, как Мингорисполком рассмотрит заявку организаторов на проведение акции".

"Ни одного официального ответа Мингорисполкома о запрете акции заявители (БНФ, движение "За свободу", БСДП) до сих пор не получили".

Детали: В качестве обоснования отказа председатель минской милиции Михаил Гриб назвал запрет на проведение массовых мероприятий на расстоянии ближе 50 метров от госорганов и организаций, обеспечивающие безопасность;  призывы в неназванных Telegram каналах о проведении экстремистских акций;  распространение коронавируса.

В руководстве БНФ считают, что ни одна из названных причин не может служить законным основанием для отказа, а решение о законности запланированной массовой акции должен принимать столичная власть.  В заявке вообще не отмечалось место проведения акции.  Коронавирус же, по мнению оппозиции, раз используется властью как повод для запрета мирных акций.

Во время подготовки к акции заявители решили максимально точно выполнить все требования закона, хотя они и не соответствуют международным стандартам, отметили в БНФ.  Однако получен ответ свидетельствует о том, что решение о запрете или разрешении массовых акций теперь принимают не определены законом органы, а силовые структуры, уверены в оппозиции.

В БНФ отметили, что отказ госоргана на подписание договора будет обжаловано в суде.

Согласно действующему закону до подачи заявки на проведение массового мероприятия организаторы подписать договоры с милицией, скорой помощью и коммунальными службами, которые будут работать на массовом мероприятии.  Без этого согласовать акцию не получится.

Заявка на проведение 25 марта шествия и митинга, посвященных Дню Воли, была подана в Мингорисполкома от имени трех юридических лиц - общественной организации БНФ "Адраджэнне", БСДП и движения "За свободу".

Глава КГБ Беларуси ранее заявлял о том, что правоохранителям "достоверно известно, что в период 25-27 числа будут предприняты попытки дестабилизации ситуации в стране".

Дополнительно: 25 марта 1918 была провозглашена независимость Белорусской Народной Республики (БНР).  Белорусская оппозиция отмечает эту дату как День Воли.  В Минске 25 марта традиционно проходят уличные акции.

Предыстория:

  • В центре Киева 21 марта прошла акция солидарности с белорусским народом по случаю годовщины провозглашения Белорусской народной республики (День воли).
  • По состоянию на 17 марта 290 человек в Беларуси признаны политическими заключенными.
  • С августа 2020 года в Беларуси продолжаются протесты, связанные с объявлением результатов президентских выборов, согласно которым победил белорусский диктатор Александр Лукашенко. Украина и многие европейские страны, США и Канада не признают Лукашенко президентом Беларуси.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Беларусьакциимилиция
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