Шевченко подтвердил, что сотрудничал с Рогозой в оборонных закупках

Подозреваемый в контрабанде оружия и создании НВФ Евгений Шевченко заявляет, что действительно сотрудничал с фигурантом ряда уголовных дел по коррупционным схемам, связанным с "Укроборонпромом", Андреем Рогозой в сфере поставок военных товаров.

Источник: Шевченко в блиц-интервью УП, которое будет обнародовано в ближайшее время

Прямая речь: "Мне сейчас инкриминируют, что с Рогозой я продолжал сотрудничество в этой сфере, и еще с одним человеком... Это события последних 3-4 месяцев, полгода".

Детали: Шевченко подтвердил, что сотрудничество с Рогозой у него действительно было. "Были определенные направления деятельности", - говорит он.

По словам Шевченко, Рогоза участвовал в закупках, которые ему инкриминируют. А вот касательно третьего лица, которое с ними вело бизнес, Шевченко назвал только имя - Артем. Говорит, что фамилию не помнит и этот Артем дружит с Рогозой.

Предыстория: 24 марта Служба безопасности Украины сообщила, что разоблачила и прекратила деятельность военизированного вооруженного формирования, так называемой частной военной компании, а возможными организаторами назвала экс-нардепа Семена Семенченко и так называемого "агент НАБУ" Евгения Шевченко.

Позже СБУ сообщила, что в деле также фигурирует бывший руководитель ООО "Оптимумспецдеталь" и фигурант ряда уголовных дел по коррупционным схемам, связанным с "Укроборонпромом", Андрей Рогоза.

СБУ подозревает, что Шевченко и Рогоза причастны к организации канала поставки военных товаров из России на оборонные предприятия Украины.