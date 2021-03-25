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Президент Молдовы Санду попросила у РФ вакцину "Спутник V"

Четверг, 25 марта 2021, 18:15
Президент Молдовы Санду попросила у РФ вакцину Спутник V

Президент Молдовы Майя Санду выступила за быстрое получение ее страной доступа к российской вакцине от коронавируса "Спутник V".

Об этом шла речь во время ее разговора с послом России в Молдове Олегом Васнецовым, сообщает "Европейская правда" со ссылкой Newsmaker.

 "Приоритетная задача - обеспечение доступа наших граждан к эффективным вакцинам всех типов. Еще раз подчеркнула, что мы хотели бы получить помощь от Российской Федерации для более быстрого доступа к вакцине "Спутник V", учитывая необходимость ускорить процесс вакцинации. Чем раньше мы обеспечим доступ населения к вакцине от COVID-19, тем быстрее у нас появится шанс вернуться к нормальному существованию и спасти жизни наших родных и близких", - сообщила Санду.

Newsmaker, который считается прозападным изданием, провел нерепрезентативный опрос среди своих читателей и на вопрос, готовы ли они прививаться от коронавируса более 43% ответили, что да, только вакциной "Спутник V", а более 21% вообще против вакцинации.

Отметим, в Молдове зарегистрировано три вакцины от коронавируса: Pfizer / BioNTech, AstraZeneca и "Спутник V", а в ЕС разрешено использовать вакцины компаний AstraZeneca, Moderna и Pfizer / BioNThech. МЗ Молдовы не исключает, что будет закупать российский препарат "Спутник V" для бесплатной вакцинации, после того как его одобрит ВОЗ.

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Темы: МолдоваСпутник VРосcиявакцинация
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