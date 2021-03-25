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Фигуранта дела "ЧВК Шевченко и Семенченко" отправили на круглосуточный домашний арест

Четверг, 25 марта 2021, 18:56
Фигуранта дела ЧВК Шевченко и Семенченко отправили на круглосуточный домашний арест
на фото СБУ во время обысков по делу

Экс-бойца батальона "Донбасс" Александра Новикова (позывной "Хаммер"), которого подозревают в создании военизированного вооруженного формирования во главе с экс-нардепом Семеном Семенченко и Евгением Шевченко, отправили под круглосуточный домашний арест.

Источник: трансляция из зала суда, которую транслировал экс-нардеп Егор Соболев в Facebook

Прямая речь Соболева: "Судья Печерского суда Кристина Константинова отказала СБУ и Генпрокуратуре в аресте Новикова. На время следствия он круглосуточно должен оставаться дома.

Никаких доказательств незаконности на суде не было приведено".

Предыстория: 24 марта 2021 года Служба безопасности сообщила, что разоблачила и прекратила деятельность военизированного вооруженного формирования, так называемой частной военной компании, а возможными организаторами назвала Семена Семенченко и Евгения Шевченко.

По данным СБУ, в состав компании входило более 150 человек, а контроль и координацию деятельности преступной организации осуществляли 15 украинцев. Следователями получены данные об участии фигурантов дела в заключении контрактов между ЧВК и организациями стран Ближнего Востока. Также зафиксированы предложения организовать поставки оружия в эти страны.

Сам Шевченко отрицает свою причастность к делу и ждет доказательств СБУ.

Украинская правда

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Темы: СБУсуд
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