Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Фигуранта дела "ЧВК Шевченко и Семенченко" отправили на круглосуточный домашний арест

Четверг, 25 марта 2021, 19:56
на фото СБУ во время обысков по делу

Экс-бойца батальона "Донбасс" Александра Новикова (позывной "Хаммер"), которого подозревают в создании военизированного вооруженного формирования во главе с экс-нардепом Семеном Семенченко и Евгением Шевченко, отправили под круглосуточный домашний арест.

Источник: трансляция из зала суда, которую транслировал экс-нардеп Егор Соболев в Facebook

Прямая речь Соболева: "Судья Печерского суда Кристина Константинова отказала СБУ и Генпрокуратуре в аресте Новикова. На время следствия он круглосуточно должен оставаться дома.

Никаких доказательств незаконности на суде не было приведено".

Предыстория: 24 марта 2021 года Служба безопасности сообщила, что разоблачила и прекратила деятельность военизированного вооруженного формирования, так называемой частной военной компании, а возможными организаторами назвала Семена Семенченко и Евгения Шевченко.

По данным СБУ, в состав компании входило более 150 человек, а контроль и координацию деятельности преступной организации осуществляли 15 украинцев. Следователями получены данные об участии фигурантов дела в заключении контрактов между ЧВК и организациями стран Ближнего Востока. Также зафиксированы предложения организовать поставки оружия в эти страны.

Сам Шевченко отрицает свою причастность к делу и ждет доказательств СБУ.

Украинская правда
Темы: СБУсуд


powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоШмыгаль пригласил Папу Франциска в Украину

Дизтопливом с завода Марченко и Медведчука заправляют российские танки в ОРДЛО - Данилов

аудіо, обновленоВ деле "ЧВК Шевченко и Семенченко" появился фигурант из старой схемы

Еще одна область официально "покраснеет" с 27 марта

Ни одного документа по "вагнеровцам" в СНБО нет – Данилов

В умершего после вакцинации провизора из Черновцов обнаружили COVID

Все новости...
СБУ
Шевченко подтвердил, что сотрудничал с Рогозой в оборонных закупках
В деле "ЧВК Шевченко и Семенченко" появился фигурант из старой схемы
СБУ пришла с обысками в офис общественного движения Медведчука
Последние новости
21:02
SkyUp запускает рейсы в Кипр из трех городов Украины
20:40
фотоЗеленский позвал кандидата от "слуг" Вирастюка на совещание по вакцинации
20:23
Гривня обесценивается второй день подряд
20:09
Германия будет требовать тесты на коронавирус у всех авиапассажиров
19:56
видеоФигуранта дела "ЧВК Шевченко и Семенченко" отправили на круглосуточный домашний арест
19:30
Киев объявил тендер на закупку автобусов на 18 млн евро
19:18
фотоШмыгаль пригласил Папу Франциска в Украину
19:15
Президент Молдовы Санду попросила у РФ вакцину "Спутник V"
19:13
Криклий назвал причины увольнения Жмака
19:12
АРМА объявило конкурс на распорядителя "трубы Медведчука"
Все новости...