Евгений Шевченко, известный широкой публике, как "внештатный агент НАБУ", заявил, что за последние три года один раз был на базе охранной компании, созданной другим подозреваемым, экс-нардепом Семеном Семенченко. Он также ожидает, когда СБУ сможет предоставить доказательства его причастности к делу и показания свидетелей.

Источник: Шевченко в facebook

Прямая речь: "Семен (Семенченко – УП) тем временем создал собственную охранную компанию в Украине и меня (почему?) также обвиняют в ее создании и ее деятельности, хотя ни де-юре, ни де-факто я не имел и не имею к ней никакого отношения. И я думаю, что на самом деле в СБУ точно об этом знают, потому что достаточно просмотреть данные биллинга, чтобы увидеть, что за три года я только однажды (!) Был у них на базе – так, это было еще осенью 2018 года, и провел я там целых пять минут".

Детали: Шевченко сообщил, что общую позицию по делу еще дорабатывают с адвокатом, однако сейчас он может сообщить следующее.

Осенью 2018 он действительно имел планы стать инвестором охранной компании для работы за рубежом. Однако эти планы стали неактуальными.

В то же время, подозреваемый призывает следователей провести ДНК-анализы, чтобы доказать его причастность к найденному оружию или взрывчатке. Он готов сдать свои образцы добровольно. Также Шевченко ожидает, когда СБУ сможет предоставить хотя бы одного свидетеля, который подтвердит, что он имел отношение к этому оружию. Интересуют его и данные биллинга мобильного телефона – "потому что ни меня самого, ни моего телефона там никогда не было от слова "вообще" и вам (СБУ – УП) это прекрасно известно".

"Агент" НАБУ также выразил готовность пройти полиграф и ответить на все вопросы относительно ввоза оружия или взрывчатки, совершения других тяжких преступлений.

Удивление подозреваемого также вызвали обвинения о продаже товаров военного и двойного назначения на предприятия "Укроборонпрома" по завышенным ценам.

Прямая речь: "Послушайте, клоуны с 95-го квартала, если вы не в курсе, то заводы покупают продукцию через проведение тендеров на "Прозоро" – каким (объясните это мне, себе и людям) образом, кто-то может что-то продавать "по завышенным ценам", если в тендерах побеждает тот участник, цена которого является самой низкой среди всех остальных участников тендера??? Жду обнародования конкретных договоров и тендерной документации хотя бы одной такой реализованной сделки, где была осуществлена ​​поставка и оплачены средства "по завышенной цене".

Детали: Шевченко также намекнул на связь расследования с его обвинениям руководителя Офиса президента Андрея Ермака в государственной измене по делу "вагнеровцев".

"Наверное, такое совпадение", – написал он.

Подозреваемый также утверждает, что за шесть месяцев следствия не было зафиксировано ни одного совершенного им преступления. Ему также интересно, почему СБУ не смогла его задержать при продаже или контрабанде оружия или возле него.

В понедельник, 29 марта, Шевченко должен явиться на допрос. Суд по избранию меры пресечения должен быть вскоре.

Что предшествовало: Служба безопасности Украины сообщила, что разоблачила и прекратила деятельность военизированного вооруженного формирования, так называемой "частной военной компании", а возможными организаторами называет Семена Семенченко и Евгения Шевченко.

Справка: Шевченко известен как источник, передавший в НАБУ данные о нескольких человек, которые хотели за взятки закрыть дела в бюро или устроиться туда на должность. По его словам, он участвовал в двух десятках оперативных разработок бюро. Официально Шевченко имел статус лица, которое дало согласие на конфиденциальное сотрудничество с правоохранительным органом, и никогда не был сотрудником НАБУ, то есть не проходил ни одного этапа конкурса.

Шевченко сообщал, что имел отношение к поставке запчастей и комплектующих на заводы концерна "Укроборонпром". Расследователи Bihus.info заявляли, что Шевченко помогал фигурантам "дела Гладковского" получать нужные документы из НАБУ.

Напомним: