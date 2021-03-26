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Президент США ответил на запуски ракет Северной Кореи

Пятница, 26 марта 2021, 00:20
Президент США ответил на запуски ракет Северной Кореи
Фото: Anna Moneymaker

Американский президент Джо Байден обещает дать адекватный ответ, если Северная Корея решит пойти на эскалацию конфликта.

Источник: Байден во время пресс конференции, цитирует Reuters

Прямая речь: "Если они (КНДР –  УП) решат пойти на эскалацию, мы дадим соответствующую реакцию".

Детали: Речь идет о запусках баллистических ракет, которые накануне и днями ранее осуществляли в Северной Корее. Такие действия запрещены Совбезом ООН.

Байден говорит, что был готов к "определенной формы дипломатии" с Пхеньяном, "но это должно быть обусловлено денуклеаризацией, как конечным результатом".

Отмечается, что КНДР хочет ослабления экономических санкций со стороны США и других стран, которые были введены из-за программы по ядерному вооружению.

Между тем, ранее сообщалось, что администрация американского президента пыталась наладить дипломатические отношения с Северной Кореей, но так и не получила ответ.

Что предшествовало: 25 марта Северная Корея запустила в Японское море запрещенные Совбезом ООН две баллистические ракеты.

Предыстория:

  • Как сообщалось, администрация Байдена проявляет осторожность в публичном описании своего отношения к Северной Корее, заявляя, что проводит всеобъемлющий обзор политики после беспрецедентного взаимодействия экс-президента Дональда Трампа с Ким Чен Ыном.
  • В среде марта стало известно, что США уже месяц пытается "через различные каналы" связаться с представителями Северной Кореи, но пока ответа нет.

Украинская правда

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Темы: СШАСеверная КореяБайден
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