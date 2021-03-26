Президент США ответил на запуски ракет Северной Кореи
Американский президент Джо Байден обещает дать адекватный ответ, если Северная Корея решит пойти на эскалацию конфликта.
Источник: Байден во время пресс конференции, цитирует Reuters
Прямая речь: "Если они (КНДР – УП) решат пойти на эскалацию, мы дадим соответствующую реакцию".
Детали: Речь идет о запусках баллистических ракет, которые накануне и днями ранее осуществляли в Северной Корее. Такие действия запрещены Совбезом ООН.
Байден говорит, что был готов к "определенной формы дипломатии" с Пхеньяном, "но это должно быть обусловлено денуклеаризацией, как конечным результатом".
Отмечается, что КНДР хочет ослабления экономических санкций со стороны США и других стран, которые были введены из-за программы по ядерному вооружению.
Между тем, ранее сообщалось, что администрация американского президента пыталась наладить дипломатические отношения с Северной Кореей, но так и не получила ответ.
Что предшествовало: 25 марта Северная Корея запустила в Японское море запрещенные Совбезом ООН две баллистические ракеты.
Предыстория:
- Как сообщалось, администрация Байдена проявляет осторожность в публичном описании своего отношения к Северной Корее, заявляя, что проводит всеобъемлющий обзор политики после беспрецедентного взаимодействия экс-президента Дональда Трампа с Ким Чен Ыном.
- В среде марта стало известно, что США уже месяц пытается "через различные каналы" связаться с представителями Северной Кореи, но пока ответа нет.