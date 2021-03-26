Количество свободных коек в больницах тает, за неделю от ковида умерли 200 человек

Заполненность коек в коммунальных медучреждениях Киева выросла почти до 77 процентов.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга 26 марта

Прямая речь: "Все усилия города направлены на противодействие пандемии. Мы обустраиваем дополнительные кровати для больных... Напомню - сегодня столица подготовила уже почти 6000 коек для приема больных коронавирусом в коммунальных медучреждениях".

Детали: По словам Кличко, в больницах, принимающих больных коронавирусом, в общем есть 573 аппарата искусственной вентиляции легких, 1254 концентратора кислорода. Почти 4000 коек оборудованы подачей кислорода.

Однако с нынешней динамикой заболеваемости и этого ресурса уже скоро будет недостаточно.

Мэр отметил, что, учитывая значительное количество пациентов в тяжелом состоянии и осложненное течение болезни, выросла в последнее время и смертность от вируса.

Только за последнюю неделю в Киеве от коронавируса умерли 220 человек. Самому младшему из них был 31 год. Самым старшим - двум женщинам - по 95 лет.

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