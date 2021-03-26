Количество свободных коек в больницах тает, за неделю от ковида умерли 200 человек
Заполненность коек в коммунальных медучреждениях Киева выросла почти до 77 процентов.
Источник: мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга 26 марта
Прямая речь: "Все усилия города направлены на противодействие пандемии. Мы обустраиваем дополнительные кровати для больных... Напомню - сегодня столица подготовила уже почти 6000 коек для приема больных коронавирусом в коммунальных медучреждениях".
Детали: По словам Кличко, в больницах, принимающих больных коронавирусом, в общем есть 573 аппарата искусственной вентиляции легких, 1254 концентратора кислорода. Почти 4000 коек оборудованы подачей кислорода.
Однако с нынешней динамикой заболеваемости и этого ресурса уже скоро будет недостаточно.
Мэр отметил, что, учитывая значительное количество пациентов в тяжелом состоянии и осложненное течение болезни, выросла в последнее время и смертность от вируса.
Только за последнюю неделю в Киеве от коронавируса умерли 220 человек. Самому младшему из них был 31 год. Самым старшим - двум женщинам - по 95 лет.
Предыстория:
- Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице вводят строгий карантин с 20 марта до 9 апреля.
- Постоянная комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС КГГА обнародовала полный перечень запретов на этот период.
- Кличко призвал киевлян пользоваться общественным транспортом столицы только при крайней необходимости, пока в городе действуют строгие карантинные ограничения из-за вспышки заболеваемости коронавирусом, иначе возможен жесткий локдаун.