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Во вторник Рада попробует назначить выборы мэра Харькова

Суббота, 27 марта 2021, 17:16
Во вторник Рада попробует назначить выборы мэра Харькова

30 марта народные депутаты планируют провести внеочередное заседание парламента, на котором, среди прочего, рассмотрят вопрос внеочередных выборов мэра Харькова.

Источник: сайт Верховной Рады

Детали: Городские власти Харькова в начале марта передали необходимый пакет документов Верховной Раде для назначения внеочередных выборов мэра.

В повестке дня на вторник – проект постановления ВР о назначении внеочередных выборов Харьковского городского головы (регистрационный номер 5292).

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Предыстория:

  • 17 декабря 2020 года мэр Харькова Геннадий Кернес, который лечился от коронавируса в Германии, умер.
  • Депутаты Харьковского горсовета VIII созыва во время первой сессии 9 декабря избрали секретарем горсовета Игоря Терехова, которому ранее прочили кресло председателя Харьковской ОГА.

Темы: ХарьковвиборыВерховная Рада
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