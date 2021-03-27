Во вторник Рада попробует назначить выборы мэра Харькова
Суббота, 27 марта 2021, 18:16
30 марта народные депутаты планируют провести внеочередное заседание парламента, на котором, среди прочего, рассмотрят вопрос внеочередных выборов мэра Харькова.
Источник: сайт Верховной Рады
Детали: Городские власти Харькова в начале марта передали необходимый пакет документов Верховной Раде для назначения внеочередных выборов мэра.
В повестке дня на вторник – проект постановления ВР о назначении внеочередных выборов Харьковского городского головы (регистрационный номер 5292).
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Предыстория:
- 17 декабря 2020 года мэр Харькова Геннадий Кернес, который лечился от коронавируса в Германии, умер.
- Депутаты Харьковского горсовета VIII созыва во время первой сессии 9 декабря избрали секретарем горсовета Игоря Терехова, которому ранее прочили кресло председателя Харьковской ОГА.