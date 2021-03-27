США и Великобритания отреагировали на ухудшение состояния Навального

Министерство иностранных дел Великобритании и Госдепартамент США призывают российские власти оказать медицинскую помощь оппозиционеру Алексею Навальному, состояние здоровья которого резко ухудшилось на этой неделе.

Источник: представитель Госдепартамента США Нед Прайс в Twitter, сообщение МИД Великобритании

Детали: Прайс призвал Россию немедленно освободить Навального, который удерживается в тюрьме. С таким же заявлением выступил официальный Лондон.

Прямая речь представителя Госдепартамента США: "Мы видели тревожные сообщения об ухудшении состояния Алексея Навального в тюрьме. Мы настоятельно просим предоставить адвокатам (Навального УП) доступ к нему и оказать ему медицинскую помощь".

Дословно британский МИД: "Великобритания глубоко обеспокоена сообщениями о том, что У Олексея Навального ухудшается здоровье. Жизненно важно, чтобы он имел доступ к медицинской помощи. Мы продолжаем призывать российские власти к немедленному и безоговорочному освобождению (Навального - УП), а также к всестороннему расследованию его отравления".

Напомним: