Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

США и Великобритания отреагировали на ухудшение состояния Навального

Суббота, 27 марта 2021, 21:16
США и Великобритания отреагировали на ухудшение состояния Навального

Министерство иностранных дел Великобритании и Госдепартамент США призывают российские власти оказать медицинскую помощь оппозиционеру Алексею Навальному, состояние здоровья которого резко ухудшилось на этой неделе.

Источник: представитель Госдепартамента США Нед Прайс в Twitter, сообщение МИД Великобритании

Детали: Прайс призвал Россию немедленно освободить Навального, который удерживается в тюрьме. С таким же заявлением выступил официальный Лондон.

Прямая речь представителя Госдепартамента США: "Мы видели тревожные сообщения об ухудшении состояния Алексея Навального в тюрьме. Мы настоятельно просим предоставить адвокатам (Навального УП) доступ к нему и оказать ему медицинскую помощь".

Дословно британский МИД: "Великобритания глубоко обеспокоена сообщениями о том, что У Олексея Навального ухудшается здоровье. Жизненно важно, чтобы он имел доступ к медицинской помощи. Мы продолжаем призывать российские власти к немедленному и безоговорочному освобождению (Навального - УП), а также к всестороннему расследованию его отравления".

Напомним:

  • Адвокат российского оппозиционера Алексея Навального 24 марта сообщила, что политик испытывает сильные боли в спине и не может наступить на ногу.
  • Позже оппозиционный политик подтвердил, что у него очень болит спина, онемела нога, но в необходимой медицинской помощи администрация колонии ему отказывает.
  • Летом 2020 года Алексея Навального, который разоблачает коррупционные схемы российской власти, отравили препаратом "Новичок".

"Украинская правда" в Threads

Темы: НавальныйСШАВеликобританияРосcияПутин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
Навальный
В России в день рождения Навального людей задерживали за плакаты о кенгуру и шарики
Роулинг, Лоу, Памук и свыше 100 деятелей культуры просят Путина освободить Навального
Против Навального возбудили новое дело, грозит пожизненное
Последние новости
15:33
Дело онлайн-казино: пытавшийся бежать фигурант задержан и взят под стражу
15:22
В России второй раз заочно "арестовали" Буданова
15:21
Зеленский назначил в АМКУ еще одного представителя Донеччины
15:11
Как хорошо вы знаете древние украинские колядки?
15:10
Россияне собираются в Африку: вербовать людей на войну с Украиной
14:52
Четыре крупных автопроизводителя объединились в новый альянс
14:42
В НБУ видят условия для дополнительного снижения учетной ставки в 2024 году
14:39
В ОП говорят, что в "гарантиях безопасности" Украины не будет слова "заверения"
14:33
В Германии пьяный "Санта-Клаус" врезался в дом, развозя подарки
14:30
В Украине до сих пор есть более 8 тысяч церквей Московского патриархата – Опендатабот
Все новости...
Реклама: