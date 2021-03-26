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Навальный из тюрьмы: Тяжело встать с кровати и очень больно, но не лечат

Пятница, 26 марта 2021, 17:04
Иллюстартивное фото

Российский оппозиционер Алексей Навальный сам прокомментировал состояние своего здоровья в российской тюрьме. По его словам, у него очень болит спина, онемела нога, но в необходимой медицинской помощи администрация колонии ему отказывает.

Источник: Навальный в Instagram

Прямая речь: "Случилась такая неприятность - сильно заболела спина. Ни согнуться, ни разогнуться. Те, кто следил за моими судами, могли обратить внимание, что я никогда не сижу в "аквариуме" и часами хожу. Потому что я мог либо стоять, либо лежать. Видимо, нерв защемило от постоянного сидения в автозаках и "пеналах" в скрюченном виде. Я про это молчал. Неприятно, конечно, но не смертельно - вылечат. А не лечат".

Детали: По его словам, ему тяжело вставать с кровати и очень больно. Но вместо лечения и точного диагноза тюремный врач дает ему простое обезболивающее.

Навальный рассказывает, что осложнение пошло в ногу, и целые ее участки потеряли чувствительность. "Если обопрешься на правую ногу, просто упадешь", - жалуется он.

Оппозиционер даже шутит, что без ноги будет похож на пирата. Для дополнительного эффекта он проиллюстрировал пост своей фотографией з перевязанным глазом.

"Согласитесь, это будет круто. Только вот не знаю, где достать пиратского попугая на плечо. Ну, может, будут пролетать над нашей зоной, тогда поймаю одного", - иронизирует Навальный.

Предыстория: 24 марта стало известно, что Навальный в тюрьме испытывает сильные боли в спине и не может наступить на ногу. Адвокаты сообщили, что его состояние "крайне неблагополучно".

3 февраля российский суд приговорил Навального к 3,5 годам исправительной колонии общего режима. 28 февраля его перевезли в исправительной колонии во Владимирской области.

Украинская правда
Темы: НавальныйтюрьмаздоровьеРосcия


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