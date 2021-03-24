У Навального в тюрьме начались проблемы со спиной, отнимается нога – адвокат

Адвокат российского оппозиционера Алексея Навального сообщила, что политик испытывает сильные боли в спине и не может наступить на ногу.

Источник: адвокат Ольга Михайлова в комментарии российской службе ВВС

Прямая речь Милайловой: "Это началось еще в СИЗО и продолжалось. Транспортировка была очень тяжелая, растрясли пока везли, постоянная скованность в движениях, лежит на пружинной кровати, которая вся прогибается. В итоге пришло к состоянию, когда вчера начала отниматься нога".

Детали: Соратник Навального Леонид Волков рассказал, что от таких болей в тюрьме спасали таблетками ибупрофена.

Прямая речь Волкова: "С конца прошлой недели он испытывает сильные боли в спине; передавал, что отнимается нога, не может на ногу наступать, при этом за все время он получил две таблетки ибупрофена.

При всех известных нам обстоятельствах резкое ухудшение его самочувствия не может не вызывать крайнее беспокойство".

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