У Навального в тюрьме начались проблемы со спиной, отнимается нога – адвокат
Адвокат российского оппозиционера Алексея Навального сообщила, что политик испытывает сильные боли в спине и не может наступить на ногу.
Источник: адвокат Ольга Михайлова в комментарии российской службе ВВС
Прямая речь Милайловой: "Это началось еще в СИЗО и продолжалось. Транспортировка была очень тяжелая, растрясли пока везли, постоянная скованность в движениях, лежит на пружинной кровати, которая вся прогибается. В итоге пришло к состоянию, когда вчера начала отниматься нога".
Детали: Соратник Навального Леонид Волков рассказал, что от таких болей в тюрьме спасали таблетками ибупрофена.
Прямая речь Волкова: "С конца прошлой недели он испытывает сильные боли в спине; передавал, что отнимается нога, не может на ногу наступать, при этом за все время он получил две таблетки ибупрофена.
При всех известных нам обстоятельствах резкое ухудшение его самочувствия не может не вызывать крайнее беспокойство".
Предыстория:
- Алексея Навального, который пытается разоблачать представителей российской власти и не раз находился под арестом, отравили в РФ препаратом "Новичок". 20 августа он потерял сознание в самолете, попал в реанимацию, затем впал в кому. Из России его перевезли в Германию.
- Навального задержали 17 января, сразу после прилета из Германии, где он лечился после отравления.
- 3 февраля российский суд приговорил Навального к 3,5 годам исправительной колонии общего режима.
- 28 февраля его перевезли в исправительной колонии во Владимирской области.