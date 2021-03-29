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"Дія" планирует запустить услугу "Статичный QR" для предпринимателей 

Понедельник, 29 марта 2021, 08:18

Электронный сервис госуслуг "Дія" планирует запустить услугу "Статичный QR", чтобы предприниматели могли создать QR-код, с помощью которого клиенты смогут передавать онлайн цифровую копию документа для подтверждения личности. 

Источник: вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram 

Детали: Федоров сообщил, что на выходных заселялся в отель и на просьбу предоставить документы показал "Дию" – и "в очередной раз менеджер сфотографировал экран телефона". 

Министр полагает, что потом менеджер распечатал фото и приложил к чеку, а это "непрактично, неорганично и неэстетично".

Прямая речь :"На Diia Summit скоро мы презентуем услугу "Статичный QR". 

Любой предприниматель сможет создать QR, разместить его на удобном месте. 

Клиент, наведя на него, получит уведомление с просьбой подтвердить передачу цифровой копии документа. Подтвердив политику конфиденциальности в один клик, администратор получит на почту цифровую копию документа. Не нужно ничего ксерокопировать, фотографировать, переписывать (и такое я видел). 

Это будет новый этап развития цифровых документов в стране, которая станет первой в мире, где электронный паспорт будет приравненный к обычному".

Темы: диджитализациябизнесФедоров


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