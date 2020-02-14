Зеленский обсудил с Путиным предстоящую встречу
Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.
Источник: Офис президента
Дословно: "Стороны обсудили выполнение договоренностей, достигнутых во время Нормандского саммита 9 декабря 2019 года в Париже, а также подготовку к следующей встрече лидеров "Нормандской четверки".
Детали: Стороны также обсудили освобождение удерживаемых на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, а также в России – согласились "активизировать работу на уровне Трехсторонней контактной группы в Минске для реализации достигнутых договоренностей".
Что предшествовало: Новый глава Офиса президента Андрей Ермак 12 февраля говорил, что не исключает персональной встречи Зеленского с Путиным, но пока таких договоренностей нет.
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Первая нормандская: как и в чем Зеленский победил Путина на саммите в Париже
Предыстория:
- 9 декабря 2019 года в Париже состоялась встреча лидеров "нормандского формата". В Париже состоялась и отдельная встреча Зеленского с Путиным.
- Стороны договорились, что следующая встреча может состояться через 4 месяца, а до нее должен состояться обмен удерживаемыми, прекращение обстрелов под уже круглосуточным мониторингом миссии ОБСЕ и разведение сил на новых участках.
- 29 декабря в рамках обмена удерживаемыми лицами боевики ОРДЛО освободили 81 украинца. В свою очередь, Украина передала 124 человека.
- Зеленский всего пять раз общался с Путиным по телефону: 11 июля, 7 августа, 7 сентября (после освобождения политзаключенных с РФ), 25 ноября и 31 декабря. Разговоры касались ситуации на Донбассе, обмена пленными и встречи в нормандском формате, ноябрьская – газа и пропавшего вооружения с возвращенных военных кораблей.