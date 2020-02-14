Зеленский обсудил с Путиным предстоящую встречу

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

Источник: Офис президента

Дословно: "Стороны обсудили выполнение договоренностей, достигнутых во время Нормандского саммита 9 декабря 2019 года в Париже, а также подготовку к следующей встрече лидеров "Нормандской четверки".

Детали: Стороны также обсудили освобождение удерживаемых на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, а также в России – согласились "активизировать работу на уровне Трехсторонней контактной группы в Минске для реализации достигнутых договоренностей".

Что предшествовало: Новый глава Офиса президента Андрей Ермак 12 февраля говорил, что не исключает персональной встречи Зеленского с Путиным, но пока таких договоренностей нет.

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