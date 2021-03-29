Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украина в ТКГ будет настаивать на возвращении к "тишине" на Донбассе

Понедельник, 29 марта 2021, 11:52
Украина в ТКГ будет настаивать на возвращении к тишине на Донбассе

Украинская делегация в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе направит усилия на установление режима тишины, хотя еще 26 марта от рук русских оккупантов погибли четверо украинских защитников.

Источник: Украинская делегации в ТКГ в Facebook

Дословно: "Основные наши усилия сосредоточены на возвращению к строгому соблюдению сторонами режима полного и всеобъемлющего прекращения огня".

Детали: Указывается, что очередные заседания ТКГ в режиме видеоконференций состоятся 30 и 31 марта.

Пока же продолжаются консультации на уровне советников "Нормандской четверки". Цель последних - возвращение "к полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня".

На заседании, кроме вопроса о нарушениях режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ, планируется рассмотреть и восстановление работы КПВВ и открытие новых в Золотом и Счастье. В повестку дня также отнесли и обмен удерживаемыми.

Предыстория: 

  • 26 марта на Донбассе из-за обстрела оккупантов в районе поселка Шумы погибли 4 украинских военнослужащих, еще 2 получили ранения.
  • Из-за случившегося украинская делегация ТКГ собралась на экстренное заседание, а Президент Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак проводят консультации с руководством стран "нормандской четверки".
  • Также Зеленский анонсировал переговоры с лидерами "нормандской четверки", среди которых президент страны-агрессора Владимир Путин.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ТКГДонбассвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
ТКГ
В России отреагировали на роспуск Зеленским ТКГ: "Поставил крест" на переговорах
Россия снова проигнорировала встречу ТКГ на фоне обострения на Донбассе
Россия сорвала экстренное заседание ТКГ. Украина хочет предотвратить провокации
Последние новости
15:50
Большие сети АЗС за выходные снизили цены на топливо
15:45
обновленоВ направлении Кривого Рога двигалась ракета – ВС
15:33
Дело онлайн-казино: пытавшийся бежать фигурант задержан и взят под стражу
15:22
В России второй раз заочно "арестовали" Буданова
15:21
Зеленский назначил в АМКУ еще одного представителя Донеччины
15:11
Как хорошо вы знаете древние украинские колядки?
15:10
Россияне собираются в Африку: вербовать людей на войну с Украиной
14:52
Четыре крупных автопроизводителя объединились в новый альянс
14:42
В НБУ видят условия для дополнительного снижения учетной ставки в 2024 году
14:39
В ОП говорят, что в "гарантиях безопасности" Украины не будет слова "заверения"
Все новости...
Реклама: