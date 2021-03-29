Украина в ТКГ будет настаивать на возвращении к "тишине" на Донбассе
Украинская делегация в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе направит усилия на установление режима тишины, хотя еще 26 марта от рук русских оккупантов погибли четверо украинских защитников.
Источник: Украинская делегации в ТКГ в Facebook
Дословно: "Основные наши усилия сосредоточены на возвращению к строгому соблюдению сторонами режима полного и всеобъемлющего прекращения огня".
Детали: Указывается, что очередные заседания ТКГ в режиме видеоконференций состоятся 30 и 31 марта.
Пока же продолжаются консультации на уровне советников "Нормандской четверки". Цель последних - возвращение "к полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня".
На заседании, кроме вопроса о нарушениях режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ, планируется рассмотреть и восстановление работы КПВВ и открытие новых в Золотом и Счастье. В повестку дня также отнесли и обмен удерживаемыми.
Предыстория:
- 26 марта на Донбассе из-за обстрела оккупантов в районе поселка Шумы погибли 4 украинских военнослужащих, еще 2 получили ранения.
- Из-за случившегося украинская делегация ТКГ собралась на экстренное заседание, а Президент Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак проводят консультации с руководством стран "нормандской четверки".
- Также Зеленский анонсировал переговоры с лидерами "нормандской четверки", среди которых президент страны-агрессора Владимир Путин.