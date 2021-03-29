Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Украина в ТКГ будет настаивать на возвращении к "тишине" на Донбассе

Понедельник, 29 марта 2021, 11:52

Украинская делегация в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе направит усилия на установление режима тишины, хотя еще 26 марта от рук русских оккупантов погибли четверо украинских защитников.

Источник: Украинская делегации в ТКГ в Facebook

Дословно: "Основные наши усилия сосредоточены на возвращению к строгому соблюдению сторонами режима полного и всеобъемлющего прекращения огня".

Детали: Указывается, что очередные заседания ТКГ в режиме видеоконференций состоятся 30 и 31 марта.

Пока же продолжаются консультации на уровне советников "Нормандской четверки". Цель последних - возвращение "к полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня".

На заседании, кроме вопроса о нарушениях режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ, планируется рассмотреть и восстановление работы КПВВ и открытие новых в Золотом и Счастье. В повестку дня также отнесли и обмен удерживаемыми.

Предыстория: 

  • 26 марта на Донбассе из-за обстрела оккупантов в районе поселка Шумы погибли 4 украинских военнослужащих, еще 2 получили ранения.
  • Из-за случившегося украинская делегация ТКГ собралась на экстренное заседание, а Президент Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак проводят консультации с руководством стран "нормандской четверки".
  • Также Зеленский анонсировал переговоры с лидерами "нормандской четверки", среди которых президент страны-агрессора Владимир Путин.

Украинская правда
Темы: ТКГДонбассвойна


powered by lun.ua
Главное сегодня

Минздрав обновил перечень "красных" зон: добавилась еще одна область

Самый богатый человек Чехии Петр Келлнер погиб в аварии вертолета

Довыборы в Раду: в Донецкой области побеждает Аксенов, на Прикарпатье – сохраняется интрига

В 4 областях в воскресенье не сделали ни одной прививки против COVID

Сняли с мели судно, которое заблокировало Суэцкий канал

Новый штамм коронавируса обнаружили в Чехии

Все новости...
ТКГ
"Россия не остановится": Кравчук о четырех убитых на Донбассе
Обострение на Донбассе: Украинская делегация ТКГ срочно собирается на заседание
Арестович объяснил, почему не разглашают содержание документов ТКГ
Последние новости
12:24
В армии еще 2 смерти от COVID-19
12:18
В ВОЗ назвали четыре вероятные способа передачи коронавируса человеку
12:17
ВидеоНидерланды: прихожане церквей, нарушивших карантин, напали на журналистов
12:00
Кибератака с "российским следом" в США: хакеры получили доступ к почте главы МВД - СМИ
11:59
В Херсоне в областной больнице вспышка коронавируса
11:52
Украина в ТКГ будет настаивать на возвращении к "тишине" на Донбассе
11:51
Нефть дешевеет на фоне новостей из Суэцкого канала
11:36
Сайт КС не работает с момента обнародования указа по Тупицкому
11:29
Курс валют на 29 марта: межбанк, "черный" и наличный рынки
11:27
Минздрав обновил перечень "красных" зон: добавилась еще одна область
Все новости...