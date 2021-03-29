Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В КНУ говорят, что для лишения Лукашенко звания доктора нет процедуры

Понедельник, 29 марта 2021, 13:22

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко не может лишить звания почетного профессора самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко из-за отсутствия соответствующей процедуры.

Источник: новоизбранный ректор КНУ Владимир Бугров в интервью "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "На самом деле на сегодняшний день отсутствует процедура. Мы живем в правовом государстве, поэтому должен быть механизм лишения таких званий. Сейчас Историко-мемориальная комиссия дала заключение Ученому совету университета, что такого прецедента не было ни в какие годы. И в том дискуссия приостановилась, но она не завершена".

Детали: Новый ректор заявил, что будут предлагать Ученому совету университета создать комиссию, которая бы разработала "визию о возможности" того, как можно лишить человека звания. В случае, если такая процедура будет принята, то Бугров лично будет голосовать "за" лишение Лукашенко звания почетного доктора КНУ.

Предыстория:

  • Инициативная группа выпускников и студентов Киевского национального университета имени Тараса Шевченко еще в августе 2020 просила ректора и членов ученого совета университета отменить звание Почетного доктора КНУ Александру Лукашенко.
  • Тогда в КНУ обещали, что в сентябре 2020 Ученый совет университета рассмотрит этот вопрос.

Темы: Лукашенкообразование


powered by lun.ua
Главное сегодня

На довыборах в Раду в Донецкой области победил Аксенов

В Херсоне в областной больнице вспышка коронавируса

Минздрав обновил перечень "красных" зон: добавилась еще одна область

Украинское министерство отреагировало на забросы РФ о "российском поэте" Шевченко

Самый богатый человек Чехии Петр Келлнер погиб в аварии вертолета

Довыборы в Раду: в Донецкой области побеждает Аксенов, на Прикарпатье – сохраняется интрига

Все новости...
Лукашенко
В Беларуси силовики мешают проведению протестной акции, есть задержанные
"Готовы вместе управлять Аляской": МИД Беларуси посмеялся над США из-за поздравления с Днем воли
ЕС поддержал инициативу для документирования преступлений режима Лукашенко
Последние новости
13:42
Экс-регионал Фурсин оспаривает в суде ликвидацию "Мисто Банка"
13:34
Словения вводит жесткий локдаун
13:33
Офис Зеленского не отдаст изуродованные двери на выставку, есть идея сэкономить
13:29
Пенсионерке в Крыму дали 12 лет колонии якобы за шпионаж в пользу Украины
13:22
В КНУ говорят, что для лишения Лукашенко звания доктора нет процедуры
13:16
В Лондоне впервые за полгода не зарегистрировали ни одной смерти от коронавируса
13:09
На довыборах в Раду в Донецкой области победил Аксенов
13:07
Армения получила первую партию вакцин через COVAX
12:59
Гендиректор Wizz Air: Сейчас мы работаем на 25% возможностей
12:54
Путин не планирует разговор с Зеленским – Песков
Все новости...