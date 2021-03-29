В КНУ говорят, что для лишения Лукашенко звания доктора нет процедуры

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко не может лишить звания почетного профессора самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко из-за отсутствия соответствующей процедуры.

Источник: новоизбранный ректор КНУ Владимир Бугров в интервью "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "На самом деле на сегодняшний день отсутствует процедура. Мы живем в правовом государстве, поэтому должен быть механизм лишения таких званий. Сейчас Историко-мемориальная комиссия дала заключение Ученому совету университета, что такого прецедента не было ни в какие годы. И в том дискуссия приостановилась, но она не завершена".

Детали: Новый ректор заявил, что будут предлагать Ученому совету университета создать комиссию, которая бы разработала "визию о возможности" того, как можно лишить человека звания. В случае, если такая процедура будет принята, то Бугров лично будет голосовать "за" лишение Лукашенко звания почетного доктора КНУ.

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