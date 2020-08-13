КНУ в сентябре может лишить Лукашенко докторской степени вуза
Ученый совет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко в сентябре может отменить звание почетного доктора КНУ Александру Лукашенко.
Источник: проректор по научно-педагогической работе Владимир Бугров, которого цитирует "Интерфакс-Украина"
Прямая речь Бугрова: "Такой вопрос будет рассматривать Ученый совет, который и присваивает такие почетные звания.
Я как член ученого совета "за" лишение Лукашенко звание почетного доктора КНУ".
Детали: По его словам, Ученый совет собирается во время учебного года, и, скорее всего, будет рассматривать данный вопрос в сентябре.
Справка: Диплом почетного доктора Лукашенко вручил 5 ноября 2009 года нынешний ректор вуза Леонид Губерский.
Предыстория: Инициативная группа выпускников и студентов Киевского национального университета имени Тараса Шевченко просит ректора и членов ученого совета университета отменить звание Почетного доктора КНУ Александру Лукашенко.
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