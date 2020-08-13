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КНУ в сентябре может лишить Лукашенко докторской степени вуза

Четверг, 13 августа 2020, 20:44
КНУ в сентябре может лишить Лукашенко докторской степени вуза

Ученый совет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко в сентябре может отменить звание почетного доктора КНУ Александру Лукашенко.

Источник: проректор по научно-педагогической работе Владимир Бугров, которого цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Бугрова: "Такой вопрос будет рассматривать Ученый совет, который и присваивает такие почетные звания.

Я, как член ученого совета, "за" лишение Лукашенко звание почетного доктора КНУ".

Детали: По его словам, Ученый совет собирается во время учебного года, и, скорее всего, будет рассматривать данный вопрос в сентябре.

Справка: Диплом почетного доктора Лукашенко вручил 5 ноября 2009 года нынешний ректор вуза Леонид Губерский.

Предыстория: Инициативная группа выпускников и студентов Киевского национального университета имени Тараса Шевченко просит ректора и членов ученого совета университета отменить звание Почетного доктора КНУ Александру Лукашенко.

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Предыстория: 

  • В Беларуси пятые сутки продолжаются протесты против действий президента Александра Лукашенко после выборов главы государства, которые состоялись 9 августа.
  • Акции сопровождаются насилием силовиков, стрельбой и задержаниями, а митингующие уже начали использовать "коктейли Молотова". Среди протестующих есть погибшие. 

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Темы: ЛукашенкоКиевстуденты
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