Поджигатели открыли "сезон": на Киевщине за уикенд выгорело 330 гектаров

Спасатели констатируют сезонное увеличение количества пожаров, связанных со сжиганием населением сухой травы и мусора, и в очередной раз призывают к здравому смыслу.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Дословно: "В течение выходных почти не осталось "живого места" на Киевщине, где бы ни возникало возгорания сухой растительности или мусора. Из 169 пожаров случаев возгорания травы - 148, и еще 15 - мусор! Ликвидацию которых провели: в Киево-Святошинском, Белоцерковском, Вышгородском, Барышевском, Володарском, Яготинском, Иванковском, Бородянском, Тетиевском, Ставищенском районах и Узине на общей площади 330 га".

Детали: Количество таких пожаров ежегодно значительно возрастает в весенний период. Одна из причин - человеческий фактор. Граждане наводят порядок на садовых и дачных участках, где сжигают мусор, сухую траву, порой создавая пожароопасные ситуации.

Годами палы сухой растительности становятся причиной лесных пожаров.

Кроме того, в связи с повышением среднесуточных температур большое количество отдыхающих спешат на природу, на свежий воздух. В это время особенно уязвимыми для огня становятся пригородные леса и доступные для населения лесные массивы.

Спасатели отмечают: при уборке территорий или отдыха на природе не курите траву и не оставляйте огонь без присмотра, тщательно гасите сигареты и горелые спички перед тем, как выбросить их, не проходите мимо горящей траву, при невозможности потушить пожар своими силами, обязательно звоните - 101.

Предыстория:

В последние годы власти несколько раз повышали штрафы поджигателям экосистем. В феврале 2021 года - до 20 тысяч за лесной пожар.

Футбольный клуб "Динамо" Киев оригинальным способом привлекал внимание к проблеме пожаров в Украине: с помощью фотошопа "поджигал газон" на своих стадионах.

Читайте также: Штрафы за сжигание травы: как сделать окружающую среду чище и не поссориться с соседями. Опыт активистов из Харьковщины

Как пожары и выжигание сухостоя влияют на здоровье украинцев

Как бороться с поджигателями листьев и предотвратить масштабные пожары: 5 лайфхаков Конотопской общины