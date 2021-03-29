В Раде может пройти три внеочередных заседания за день – нардеп

Верховная Рада во вторник может провести три внеочередных заседания и на первом из них рассмотрит заявление парламента, осуждающее обострение на Донбассе.

Источник: заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в комментарии Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Только что комитет по вопросам иностранных дел проголосовал за соответствующие постановление и заявление Верховной Рады, в котором она осуждает обострение на фронте на Донбассе и провокации со стороны Российской Федерации и призывает международных партнеров усилить санкционное давление на Россию в связи с грубым нарушением режима тишины".

Детали: По словам Кравчук, как только проект постановления будет зарегистрирован, "Слуга народа" начнет сбор подписей, чтобы во вторник парламент рассмотрел эти документы на третьем внеочередном заседании, "чтобы Рада начала свой рабочий день с голосования за эти постановление и заявление".

Поэтому, считает нардеп, очень вероятно, что 30 марта парламент начнет свою работу не в 13:00, как планируется сейчас, а в 12:30, и в целом проведет три внеочередных заседания.

Предыстория: На данный момент есть два распоряжения спикера Рады Дмитрия Разумкова о том, что во вторник, 30 марта, состоятся два внеочередных заседания парламента. Во время одного из них депутаты планируют выслушать руководство СБУ, ГБР и Нацполиции о событиях на Банковой 20 марта, во время второго, созванного по инициативе президента – рассмотреть проект закона о предоставлении помощи застрахованным лицам на период карантина.