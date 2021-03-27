Во вторник, 30 марта, состоится внеочередное заседание парламента, во время которого, в частности, депутаты планируют выслушать руководство СБУ, ГБР и Нацполиции о событиях на Банковой 20 марта.

Источник: пресс-служба ВР, спикер Рады Дмитрий Разумков в Facebook

Прямая речь: "Только что подписал два распоряжения о проведении внеочередных заседаний парламента во вторник, 30 марта".

Детали: По словам Разумкова, первое внеочередное заседание начнется в 13 часов в связи с обращением президента Украины. На заседании среди прочих вопросов будет рассматриваться проект Закона Украины о предоставлении помощи застрахованным лицам на период карантина.

Сразу после его окончания по инициативе 156 народных депутатов проведут следующее внеочередное заседание.

На сайте Верховной Рады указано, что нардепы планируют заслушать информацию руководителя Службы безопасности Украины Ивана Баканова, главы Национальной полиции Игоря Клименко, и.о. директора Государственного бюро расследований Алексея Сухачова по акции протеста, которая состоялась на Банковой в минувшую субботу. Тогда сторонники заключенного Сергея Стерненка разбили двери и окна Офиса президента, залили стены краской и подожгли табличку.

Среди документов, которые рассмотрят парламентарии - проект постановления ВР об осуждении событий, которые произошли 20 марта у Офиса Президента Украины (регистрационный номер № 5295).

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