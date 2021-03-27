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Акция под ОП: Рада соберется на 2 внеочередных заседания и заслушает силовиков

Суббота, 27 марта 2021, 16:35
Акция под ОП: Рада соберется на 2 внеочередных заседания и заслушает силовиков

Во вторник, 30 марта, состоятся два внеочередных заседания парламента, во время одного из которых депутаты планируют выслушать руководство СБУ, ГБР и Нацполиции о событиях на Банковой 20 марта.

Источник: пресс-служба ВР, спикер Рады Дмитрий Разумков в Facebook

Прямая речь: "Только что подписал два распоряжения о проведении внеочередных заседаний парламента во вторник, 30 марта".

Детали: По словам Разумкова, первое внеочередное заседание начнется в 13 часов в связи с обращением президента Украины. На заседании среди прочих вопросов будет рассматриваться проект Закона Украины о предоставлении помощи застрахованным лицам на период карантина.

Сразу после его окончания по инициативе 156 народных депутатов проведут следующее внеочередное заседание.

На сайте Верховной Рады указано, что нардепы планируют заслушать информацию руководителя Службы безопасности Украины Ивана Баканова, главы Национальной полиции Игоря Клименко, и.о. директора Государственного бюро расследований Алексея Сухачова по акции протеста, которая состоялась на Банковой в минувшую субботу. Тогда сторонники заключенного Сергея Стерненка разбили двери и окна Офиса президента, залили стены краской и подожгли табличку.

Среди документов, которые рассмотрят парламентарии - проект постановления ВР об осуждении событий, которые произошли 20 марта у Офиса Президента Украины (регистрационный номер № 5295).

Предыстория:

  • Вечером 20 марта на Банковой провели акцию в поддержку осужденного экс-лидера одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко, которому в тот день исполнилось 26 лет.
  • Повреждения здания в Офисе президента оценили в 2 млн гривен 22 марта фасад начали чистить от краски.
  • В МВД заявили, что правоохранители сознательно не вмешивались в события на Банковой. Полиция сначала начала уголовное производство по статье "хулиганство с применением оружия", а потом и по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества". 
  • Подозрения объявлены по меньшей мере троим лицам: лидеру движения "Гонор" Сергею Филимонову и его соратнику Алексею Белковскому, ветерану Владиславу Гранецкому-Стафийчуку, известному как Влад Сорд (Змей).

Украинская правда
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