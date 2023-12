Гигантский контейнеровоз, который заблокировал Суэцкий канал, снова на плаву

Гигантский контейнеровоз Ever Given, который почти неделю блокировал Суэцкий канал, сняли с мели и он возобновил движение по водному каналу.

Источник: Reuters

Детали: Свидетель агентства отметил, что корабль уже движется по каналу.

Египетское телевидение также показало, что судно находится в центре канала и медленно движется.

Ever Given буксируют по Суэцкому каналу к Большому Горькому озеру, там его осмотрят и определят, может ли судно продолжить плавание.

Утром 29 марта стало известно, что судно сняли с мели, хотя позже была информация якобы контейнеровоз вернулся в в прежнюю позицию и снова заблокировал Суэцкий канал.

Пока не сообщается, когда именно откроют канал для движения судов, но это точно случится 29 марта.

Суэцкий канал чрезвычайно важный и один из самых загруженных каналов на карте морских торговых путей. Канал через Аденский залив соединяет Индийский океан и Средиземное море. Из-за его блокировки некоторые суда, которые направлялись из стран Азии в Европу, были вынуждены обходить Африку через Анлантический океан.

It's moving! The Ever Given ship stuck in the Suez Canal was finally pulled free. The ship is moving north from where it was grounded https://t.co/v9WprWuKbS pic.twitter.com/iX9kt8A9m8

#UPDATE The massive #EverGiven container ship was refloated Monday and Egypt's #SuezCanal reopened to traffic, almost a week after the vessel got stuck, the Suez Canal Authority said as local TV images showed it moving slowly up the canal pic.twitter.com/rl9XpVCEzG