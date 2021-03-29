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Гігантський контейнеровоз, який заблокував Суецький канал, знову на плаву

Понеділок, 29 березня 2021, 16:46
FB: Suez Canal Authority

Гігантський контейнеровоз Ever Given, який майже тиждень блокував Суецький канал, зняли з мілини і він відновив рух по водному каналу.

Джерело: Reuters

Деталі: Свідок агентства зазначив, що корабель вже рухається по каналу.

Єгипетське телебачення також показало, що судно знаходиться в центрі каналу і повільно рухається.

Зранку 29 березня стало відомо, що судно зняли з мілини, хоча згодом була інформація нібито контейнеровоз повернувся в попередню позицію і знову заблокував Суецький канал.

Поки не повідомляється, коли відкриють канал для руху суден.

Передісторія:

  • 24 березня судно довжиною 400 метрів сіло на мілину та заблокувало рух одним із найбільш завантажених транспортних шляхів у світі – Суецьким каналом, його відхилило від курсу сильним вітром.
  • Судно, що сіло на мілину посеред Суецького каналу, заблокувало трафік товарів вартістю 9,6 мільярдів доларів щодня.
  • Контейнеровоз Ever Given належить компанії Evergreen Marine.
  • Понад три сотні суден стояло в очікуванні проходу через Суецький канал, заблокований контейнеровозом.

Українська правда
Теми: транспортводаКитайЄгипет


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