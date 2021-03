Гігантський контейнеровоз, який заблокував Суецький канал, знову на плаву

Гігантський контейнеровоз Ever Given, який майже тиждень блокував Суецький канал, зняли з мілини і він відновив рух по водному каналу.

Джерело: Reuters

Деталі: Свідок агентства зазначив, що корабель вже рухається по каналу.

Єгипетське телебачення також показало, що судно знаходиться в центрі каналу і повільно рухається.

Зранку 29 березня стало відомо, що судно зняли з мілини, хоча згодом була інформація нібито контейнеровоз повернувся в попередню позицію і знову заблокував Суецький канал.

Поки не повідомляється, коли відкриють канал для руху суден.

It's moving! The Ever Given ship stuck in the Suez Canal was finally pulled free. The ship is moving north from where it was grounded https://t.co/v9WprWuKbS pic.twitter.com/iX9kt8A9m8

#UPDATE The massive #EverGiven container ship was refloated Monday and Egypt's #SuezCanal reopened to traffic, almost a week after the vessel got stuck, the Suez Canal Authority said as local TV images showed it moving slowly up the canal pic.twitter.com/rl9XpVCEzG