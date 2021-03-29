Гігантський контейнеровоз, який заблокував Суецький канал, знову на плаву
Гігантський контейнеровоз Ever Given, який майже тиждень блокував Суецький канал, зняли з мілини і він відновив рух по водному каналу.
Джерело: Reuters
Деталі: Свідок агентства зазначив, що корабель вже рухається по каналу.
Єгипетське телебачення також показало, що судно знаходиться в центрі каналу і повільно рухається.
Ever Given буксирують по Суецькому каналу до Великого Гіркого озера, там його оглянуть і визначать, чи може судно продовжити плавання.
Зранку 29 березня стало відомо, що судно зняли з мілини, хоча згодом була інформація нібито контейнеровоз повернувся в попередню позицію і знову заблокував Суецький канал.
Поки не повідомляється, коли саме відкриють канал для руху суден, але це точно трапиться 29 березня.
Суецький канал надзвичайно важливий і один із найбільш завантажених каналів на карті морських торгівельних шляхів. Канал через Аденську затоку сполучає Індійський океан та Середземне море. Через його блокування деякі судна, які прямували з країн Азії до Європи, були вимушені оминати Африку через Анлантичний океан.
It's moving!— Bloomberg Quicktake (@Quicktake) March 29, 2021
The Ever Given ship stuck in the Suez Canal was finally pulled free. The ship is moving north from where it was grounded https://t.co/v9WprWuKbS pic.twitter.com/iX9kt8A9m8
#UPDATE The massive #EverGiven container ship was refloated Monday and Egypt's #SuezCanal reopened to traffic, almost a week after the vessel got stuck, the Suez Canal Authority said as local TV images showed it moving slowly up the canal pic.twitter.com/rl9XpVCEzG— AFP News Agency (@AFP) March 29, 2021
Передісторія:
- 24 березня судно довжиною 400 метрів сіло на мілину та заблокувало рух одним із найбільш завантажених транспортних шляхів у світі – Суецьким каналом, його відхилило від курсу сильним вітром.
- Судно, що сіло на мілину посеред Суецького каналу, заблокувало трафік товарів вартістю 9,6 мільярдів доларів щодня.
- Контейнеровоз Ever Given належить компанії Evergreen Marine.
- Понад три сотні суден стояло в очікуванні проходу через Суецький канал, заблокований контейнеровозом.