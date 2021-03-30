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В Мьянме число погибших достигло полтысячи, активисты начали "мусорный бунт"

Вторник, 30 марта 2021, 06:57

Количество погибших протестующих в Мьянме достигло по меньшей мере 500 человек, активисты взялись за новую акцию - так называемый "мусорный бунт".

Источник: Reuters

Детали: Ночью в Мьянме при свечах почтили погибших, а во вторник активисты начали новую кампанию гражданского неповиновения.

В рамках акции активисты призвали жителей выбрасывать мусор на улице.

Ассоциация помощи политическим заключенным сообщила о 14 мирных жителей, убитых в понедельник.

Кроме того, 8 человек находятся в районе Южного Дагона в Янгоне.

По словам очевидцев, силы безопасности в этом районе применили более мощнуе чем раньше оружие, чтобы очистить баррикады от мешков с песком.

Государственное телевидение заявило, что силовики использовали "тяжелое оружие", чтобы разогнать толпу "террористов", которые разрушали тротуар.

Предыстория:

  • Военные 1 февраля захватили власть в Мьянме и задержали лидера страны, лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи и других лидеров государства.
  • Вечером в воскресенье, 14 февраля, в крупные города Мьянмы заехали колонны бронетехники и грузовиков с военными.
  • Более 100 человек погибли в субботу в результате силового подавления протестов в Мьянме, таким образом 27 марта стало самым кровавым днем с начала противостояния между гражданами и захватившими власть военными.
  • По словам очевидцев, в Мьянме силы безопасности обстреляли траурную церемонию по убитому накануне 20-летнему студенту.

Темы: митингиакции


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