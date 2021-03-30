В Мьянме число погибших достигло полтысячи, активисты начали "мусорный бунт"
Количество погибших протестующих в Мьянме достигло по меньшей мере 500 человек, активисты взялись за новую акцию - так называемый "мусорный бунт".
Источник: Reuters
Детали: Ночью в Мьянме при свечах почтили погибших, а во вторник активисты начали новую кампанию гражданского неповиновения.
В рамках акции активисты призвали жителей выбрасывать мусор на улице.
Ассоциация помощи политическим заключенным сообщила о 14 мирных жителей, убитых в понедельник.
Кроме того, 8 человек находятся в районе Южного Дагона в Янгоне.
По словам очевидцев, силы безопасности в этом районе применили более мощнуе чем раньше оружие, чтобы очистить баррикады от мешков с песком.
Государственное телевидение заявило, что силовики использовали "тяжелое оружие", чтобы разогнать толпу "террористов", которые разрушали тротуар.
Предыстория:
- Военные 1 февраля захватили власть в Мьянме и задержали лидера страны, лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи и других лидеров государства.
- Вечером в воскресенье, 14 февраля, в крупные города Мьянмы заехали колонны бронетехники и грузовиков с военными.
- Более 100 человек погибли в субботу в результате силового подавления протестов в Мьянме, таким образом 27 марта стало самым кровавым днем с начала противостояния между гражданами и захватившими власть военными.
- По словам очевидцев, в Мьянме силы безопасности обстреляли траурную церемонию по убитому накануне 20-летнему студенту.