В Мьянме число погибших достигло полтысячи, активисты начали "мусорный бунт"

Количество погибших протестующих в Мьянме достигло по меньшей мере 500 человек, активисты взялись за новую акцию - так называемый "мусорный бунт".

Источник: Reuters

Детали: Ночью в Мьянме при свечах почтили погибших, а во вторник активисты начали новую кампанию гражданского неповиновения.

В рамках акции активисты призвали жителей выбрасывать мусор на улице.

Ассоциация помощи политическим заключенным сообщила о 14 мирных жителей, убитых в понедельник.

Кроме того, 8 человек находятся в районе Южного Дагона в Янгоне.

По словам очевидцев, силы безопасности в этом районе применили более мощнуе чем раньше оружие, чтобы очистить баррикады от мешков с песком.

Государственное телевидение заявило, что силовики использовали "тяжелое оружие", чтобы разогнать толпу "террористов", которые разрушали тротуар.

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