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Интервал между двумя прививками CoviShield увеличили до 90 дней

Среда, 17 марта 2021, 09:30

По рекомендациям Национальной технической группы экспертов Министерство здравоохранения увеличило интервал между прививками иммунобиологических препаратов CoviShield с 28 дней до 90 дней.

Источник: заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко

Прямая речь: "Учитывая позицию НТГЭИ (Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики – ред.) и результаты международных исследований оперативным штабом МОЗ было принято решение, что для достижения максимального уровня иммунной защиты при вакцине от Oxford/AstraZeneca (ChAdOx1 nCov-19 Cоrona Virus (рекомбинированная)), производства Serum Institute of India и SK Bioscience, целесообразно увеличить начальный интервал между дозами.

Это не противоречит инструкции производителя, которая предусматривает такой интервал в рамках 4-12 недель".

Детали: Обсуждать целесообразности увеличения срока начали после того, как 6 марта 2021 в журнале The Lancet была опубликована информация об эффективности однодозной схемы вакцинации с введением второй, ревакцинальной, дозы через 12 недель.

Раньше промежуточными результатами четырех рандомизированных контролируемых исследований, проведенных в Бразилии, Южной Африке и Великобритании, для быстрого достижения наибольшей пользы для здоровья правительство Великобритании приняло политику введения как можно большего количества первых доз и отсрочки второй дозы вакцины ChAdOx1 nCoV-19 до 12 недель после введения первой дозы.

По словам Ляшко, при анализе данных клинических исследований эффективность вакцины после однократной стандартной дозы составляла 76,0% с 22 по 90 день, и уровень антител сохранялся в течение этого периода с минимальным снижением.

При стратегии иммунизации с большим интервалом эффективность вакцины была значительно выше: 81,3% после двух стандартных доз, введенных с интервалом 12 недель или дольше.

По результатам этой публикации увеличить до 12 недель интервалы между первой и второй дозой рекомендовали своим министерствам также эксперты Канады, Германии, Франции.

По словам Ляшко, внедрение этой рекомендации потребует от Минздрава Украины незначительной корректировки подходов к проведению прививочной кампании на первых этапах.

На 17 марта запланировано селекторное совещание с регионами для разъяснения деталей внедрения указанной рекомендации.

Знать больше: Медленные темпы прививания и избыточные дозы: интервью Виктора Ляшко о вакцинации против COVID-19 в Украине

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Темы: вакцинацияМинздравЛяшкоCovid-2019коронавирус


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