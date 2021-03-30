Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в Украине должны использовать "наш" российский язык для контрпропаганды.

Источник: Facebook-страница Авакова

Прямая речь: "В условиях подлой гибридной войны, развязанной против Украины путинским режимом, в которой так велика пропагандистская составляющая, – мы не только можем, но и обязаны использовать русский язык для контрпропаганды.

Я, русскоязычный украинский националист, уверен, что мы должны приветствовать развитие нашего русского языка, на котором говорят миллионы украинцев, и давать ему возможность свободно развиваться...

Необходимо создать качественный русскоязычный украинский и проукраинский телеканал, который мог бы переломить пропагандистскую монополию РФ на международном информационном рынке".

Детали: По словам Авакова, "старший по происхождению украинский язык безусловно богаче, образней и ярче".

Себя министр назвал "русскоязычным украинским националистом".

Аваков добавил, то на российском языке говорят и понимают его около 300 миллионов людей в мире. Из них только половина живет в РФ.

Он также обратился к пропагандистам "русского мира" и добавил, что у них нет монополии на русский язык.