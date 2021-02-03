Американская частная космическая компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску, который, по данным Bloomberg, 7 января стал самым богатым человеком на планете Земля, осуществила запуск 9-го прототипа межпланетного многоразового корабля Starship, однако он разбился при посадке.

Источник: Трансляция с космодрома

Детали: Starship SN9 удачно стартовал, поднялся на запланированную высоту в 10 километров, после чего начал управляемо снижаться, однако перед приземлением кораблю не удалось полностью снизить скорость и он разбился в центре посадочной площадки. Причина неудачной посадки пока неизвестна.

Видео момента аварии

Nice try, SN9! But didn't hit SN10 or the Tank Farm.



You're next, SN10!



➡️https://t.co/2eJwgJUTLl pic.twitter.com/Eh3Dn6C9M4 — Chris B - NSF (@NASASpaceflight) February 2, 2021

Полное видео запуска и посадки

Live feed of Starship SN9 flight test → https://t.co/Hs5C53qBxb https://t.co/ioM0D5J91I — SpaceX (@SpaceX) February 2, 2021

На пусковом комплексе возле городка Бока Чика, штат Техас уже установлен 10-ий прототип многоразового корабля Starship. Ожидается, что его запуск состоится через несколько недель. Всего SpaceX одновременно строит 7 космических кораблей различных модификаций.

В Бока Чика также продолжаются работы по сборке Superheavy BN1 и BN2 - ракеты-носителя для Starship. Маск сообщил, что ее первый запуск состоится уже через "несколько месяцев".

Напомним:

10 декабря SpaceX впервые провела масштабные летные испытания Starship. Запуск на 12,5 километров и управления ракетой при посадке прошли удачно, но из-за низкого давление топлива скорость приземления была слишком велика. Прототип ударился о посадочную площадку и взорвался.

1 декабря Илон Маск заявил: "Я полностью уверен, что человек высадится на Марс в ближайшие шесть лет", а в лучшем случае – в следующие четыре года.

24 января SpaceX осуществила самый массовый запуск в истории космонавтики. Общая масса 143 аппаратов от 30 клиентов SpaceX свыше пяти тонн.

20 января SpaceX доставила на орбиту Земли 17-ю партию интернет-спутников системы Starlink. На орбиту груз вывела ракета-носитель Falcon 9, которая до этого успешно выполнила семь подобных миссий.

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