Американская частная космическая компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску, который, по данным Bloomberg, 7 января стал самым богатым человеком на планете Земля, осуществила запуск 9-го прототипа межпланетного многоразового корабля Starship, однако он разбился при посадке.

Источник: Трансляция с космодрома

Детали: Starship SN9 удачно стартовал, поднялся на запланированную высоту в 10 километров, после чего начал управляемо снижаться, однако перед приземлением кораблю не удалось полностью снизить скорость и он разбился в центре посадочной площадки. Причина неудачной посадки пока неизвестна.

Видео момента аварии

Nice try, SN9! But didn't hit SN10 or the Tank Farm.



You're next, SN10!



➡️https://t.co/2eJwgJUTLl pic.twitter.com/Eh3Dn6C9M4