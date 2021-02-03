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Прототип корабля для межпланетных путешествий SpaceX Starship разбился при посадке

Среда, 3 февраля 2021, 06:55
Прототип корабля для межпланетных путешествий SpaceX Starship разбился при посадке

Американская частная космическая компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску, который, по данным Bloomberg, 7 января стал самым богатым человеком на планете Земля, осуществила запуск 9-го прототипа межпланетного многоразового корабля Starship, однако он разбился при посадке.

Источник: Трансляция с космодрома

Детали: Starship SN9 удачно стартовал, поднялся на запланированную высоту в 10 километров, после чего начал управляемо снижаться, однако перед приземлением кораблю не удалось полностью снизить скорость и он разбился в центре посадочной площадки. Причина неудачной посадки пока неизвестна.

Видео момента аварии

Полное видео запуска и посадки

 
 
 

На пусковом комплексе возле городка Бока Чика, штат Техас уже установлен 10-ий прототип многоразового корабля Starship. Ожидается, что его запуск состоится через несколько недель. Всего SpaceX одновременно строит 7 космических кораблей различных модификаций.

В Бока Чика также продолжаются работы по сборке Superheavy BN1 и BN2 - ракеты-носителя для Starship. Маск сообщил, что ее первый запуск состоится уже через "несколько месяцев".

Напомним:

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Микола Донєв, УП

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Темы: Илон Масккосмос
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