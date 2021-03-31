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Суд освободил от ответственности фигуранта схемы Гладковского

Среда, 31 марта 2021, 00:43

Высший антикоррупционный суд освободил от ответственности Виталия Жукова - участника схемы бывшего заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского и хищения в оборонной сфере.

Источник: постановление ВАКС от 26 марта

Детали: По ходатайству прокурора Кимлика Жукова освободили от ответственности в связи с истечением срока привлечения к уголовной ответственности.

Также суд постановил закрыть уголовное производство от 27 января 2021 года, в котором Жукову сообщили о подозрении.

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Предыстория:

  • Речь идет о схеме хищения государственных средств в оборонном секторе, кураторами которой, как свидетельствовало журналистское расследование "Bihus.info", были первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковський, его сын Игорь и его бизнес-партнеры - Андрей Рогоза и Виталий Жуков, который в 2012 году начал работать в "Укроборонпроме".
  • По данным журналистов, в 2015 году Гладковський-младший вместе с партнерами организовал поставки контрабандных российских деталей для военной техники. Государственные оборонные предприятия переплачивали за товар в 2-4 раза, покупая его у фирм-прокладок. Руководство "Укроборонпрома" знало о мошеннических сделках и давало на них согласие.
  • 29 апреля 2020 года Жукову сообщили о подозрении в уклонении от уплаты налогов на сумму почти 50 млн грн и легализации средств. Суд избрал ему меру пресечения в виде залога - 5 млн 255 тыс. гривен.

Украинская правда
Темы: Гладковскийсуд


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