Суд освободил от ответственности фигуранта схемы Гладковского

Высший антикоррупционный суд освободил от ответственности Виталия Жукова - участника схемы бывшего заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского и хищения в оборонной сфере.

Источник: постановление ВАКС от 26 марта

Детали: По ходатайству прокурора Кимлика Жукова освободили от ответственности в связи с истечением срока привлечения к уголовной ответственности.

Также суд постановил закрыть уголовное производство от 27 января 2021 года, в котором Жукову сообщили о подозрении.

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