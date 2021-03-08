Почти 20% американцев уже получили по дозе вакцины от коронавируса

По состоянию на 7 марта 18% жителей США уже получили по одной дозе вакцины от COVID-19, по две дозы - 9,2% американцев.

Источник: карта вакцинации в США на сайте The New York Times

Детали: Наибольший процент американцев, которые прививались один раз - в Американском Самоа (27,2%). Меньше всего таких граждан в Пуэрто-Рико - 11,8%.

NYT

NYT

16,7% жителей Американского Самоа полностью вакцинировались, получив две дозы вакцины - это самый высокий показатель среди всех регионов. Меньше всего людей, которые полностью вакцинировались, в штате Юта - 6,6%.

NYT

Напомним: