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Почти 20% американцев уже получили по дозе вакцины от коронавируса

Понедельник, 8 марта 2021, 03:56
Почти 20% американцев уже получили по дозе вакцины от коронавируса

По состоянию на 7 марта 18% жителей США уже получили по одной дозе вакцины от COVID-19, по две дозы - 9,2% американцев.

Источник: карта вакцинации в США на сайте The New York Times

Детали: Наибольший процент американцев, которые прививались один раз - в Американском Самоа (27,2%). Меньше всего таких граждан в Пуэрто-Рико - 11,8%.

 
NYT
 
NYT

16,7% жителей Американского Самоа полностью вакцинировались, получив две дозы вакцины - это самый высокий показатель среди всех регионов. Меньше всего людей, которые полностью вакцинировались, в штате Юта - 6,6%.

 
NYT

Напомним:

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Темы: СШАвакцинация
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