Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Почти 20% американцев уже получили по дозе вакцины от коронавируса

Понедельник, 8 марта 2021, 04:56

По состоянию на 7 марта 18% жителей США уже получили по одной дозе вакцины от COVID-19, по две дозы - 9,2% американцев.

Источник: карта вакцинации в США на сайте The New York Times

Детали: Наибольший процент американцев, которые прививались один раз - в Американском Самоа (27,2%). Меньше всего таких граждан в Пуэрто-Рико - 11,8%.

 
NYT
 
NYT

16,7% жителей Американского Самоа полностью вакцинировались, получив две дозы вакцины - это самый высокий показатель среди всех регионов. Меньше всего людей, которые полностью вакцинировались, в штате Юта - 6,6%.

 
NYT

Напомним:

Темы: СШАвакцинация


powered by lun.ua
Главное сегодня

Роскомнадзор обязал Facebook разблокировать посты об "украинских радикалах"

Магучих выиграла золото в прыжках в высоту на чемпионате Европы

Для жителей ОРДЛО готовят туристический проект на свободной части Донбасса

Тихановский: Крым должен быть украинским и де-факто

В Мюнхене могилу Бандеры облили неизвестным веществом

дополненоВ Киеве убили женщину-полицейскую, подозреваемая задержана

Все новости...
США
Спецслужбы РФ подрывают доверие к вакцине Pfizer - СМИ
Сенат США одобрил пакет мер поддержки экономики в размере $1,9 трлн
Ученые США против однодозовой прививки вакцинами Pfizer и Moderna
Последние новости
06:46
США готовят кибератаки против России - NYT
06:10
В Сумах госпитализировали 16-летнюю девушку - она съела 30 таблеток
04:56
Почти 20% американцев уже получили по дозе вакцины от коронавируса
03:37
Через месяц Беларусь собирается выпускать российскую вакцину "Спутник V"
02:35
ДТП в Польше: Водителю автобуса грозит 8 лет
02:23
Швейцарцы поддерживают запрет покрывать лицо
01:46
Спецслужбы РФ подрывают доверие к вакцине Pfizer - СМИ
00:49
ВИДЕОВ Экваториальной Гвинее прогремели взрывы - 500 раненых, не менее 15 погибших
23:14
Роскомнадзор обязал Facebook разблокировать посты об "украинских радикалах"
22:33
Французский миллиардер разбился на вертолете
Все новости...